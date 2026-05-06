Zoológico Nacional busca traer elefantes y jirafas para reforzar conservación

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El director del Zoológico Nacional, Nayib Aude, anunció que uno de los objetivos de la institución es recuperar especies emblemáticas como elefantes y jirafas, fundamentales para la identidad del parque.

Explicó que ya se han hecho gestiones con África y Europa, aunque el proceso enfrenta retos logísticos y sanitarios.

El zoológico, que cumple 51 años, alberga actualmente 115 especies y unos 1,000 ejemplares, incluyendo 15 endémicas como el solenodonte.

Aude destacó en la emisión estelar de Telenoticias con Roberto Cavada que el recinto ha evolucionado de ser un espacio de exhibición hacia un centro de conservación, educación y liberación de especies, con proyectos que incluyen la reintroducción de aves como flamencos y guaraguaos.

Sobre el debate internacional por los hipopótamos en Colombia, el director rechazó la idea de sacrificarlos y propuso distribuirlos en santuarios provinciales, convirtiéndolos en atractivo turístico. Además, adelantó que el zoológico trabaja en ser autosustentable, produciendo su propia alimentación y creando programas de apadrinamiento para involucrar a la ciudadanía.