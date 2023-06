El Papa denuncia “placer en la tortura”

El papa Francisco reconoció que hay algunas personas que sienten “placer en la tortura”, algo que puede verse en casos de acoso en las escuelas y también en la guerra de Ucrania, durante la primera entrevista de un pontífice grabada en un estudio de televisión.

El programa “A Sua Immagine”, un espacio religioso de la televisión pública italiana RAI, emitió ayer una entrevista que el papa grabó el 27 mayo. Nunca antes un pontífice se había sentado en un plató de televisión.

Tras escuchar el testimonio de una joven que sufre abuso, respondió- “La maldad es una de las posibilidades de las personas, y hay niños que sienten, es una enfermedad, pero sienten este placer en torturar».

“Lo estamos viendo en la guerra, en las imágenes de guerra, el placer de tantos soldados en torturar a soldados ucranianos”, añadió al hablar sobre personas que “fingen ser victoriosas».

“Hoy en día la gente no educa tanto en la mansedumbre, piensan que ser manso es ser estúpido. No, la mansedumbre es algo grande. El que no es manso es un perdedor, porque no es capaz de acariciar”, señaló y reconoció que él en alguna ocasión también recibió insultos de niño.