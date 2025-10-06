“El Papa es un hombre sencillo y humilde”: así describió el obispo Manuel Ruíz su encuentro con León XIV

“El Papa es un hombre sencillo y humilde”: así describió el obispo Manuel Ruíz su encuentro con León XIV

ROMA, ITALIA.- El pasado jueves dos de octubre de 2025, el Papa León XIV recibió en la sede del Vaticano al obispo electo, Manuel Antonio Ruíz de la Rosa, de la naciente Diócesis Stella Maris, en Santo Domingo Este, en la República Dominicana, quien fuera designado por su Santidad el 27 de agosto pasado.

Asimismo, el obispo dominicano aprovechó la ocasión para invitar de manera formal al Santo Padre, León XIV, a visitar a la República Dominicana, aunque no sea ahora.

“Fue un encuentro maravilloso, el Papa es una persona extraordinaria, sencilla, humilde y cuando me presento digo que venía de Alma Rosa y Santa Mónica, de la República Dominicana, de inmediato lo recordó y dijo la nueva Diócesis Stella Maris”, explicó el obispo electo, Manuel Antonio Ruíz de la Rosa.

Sostuvo que su Santidad León XIV les dio las gracias por haber aceptado éste compromiso para esta nueva misión en la Iglesia.

“Cuando uno es elegido como obispo, debe hacer una carta al Santo Padre diciendo que acepta, León XIV lo recordó perfectamente y nos reiteró las gracias”, afirmó el obispo nacido en el municipio de Bayaguana, provincia de Monte Plata, al Este de la República Dominicana.

Y abundó Ruiz de la Rosa: “Yo he venido aquí para darle las gracias a usted por elegirme como Obispo de esta nueva Diócesis, Stella Maris, donde trabajaremos con un millón doscientos mil fieles».

Manifestó que durante su estadía en Roma también ha sostenido importantes reuniones y encuentros propios de los trámites que debe agotar luego que se es elegido para el puesto de obispo.

