El papa Francisco: «no hagáis virtual la vida»

El papa Francisco celebró hoy un acto con miles de jóvenes en el estadio «Papp László» de Budapest Sportaréna y les invitó a cultivar el silencio, pero «no para quedarse pegados al celular y a las redes sociales» porque «la vida es real, no virtual y no sucede en una pantalla».

En su segunda jornada del viaje a Hungría, Francisco acudió a la habitual cita con los jóvenes durante sus viajes internacionales y en este país convocó a más de 12.500 jóvenes, donde cerca del 60 % se considera católico, y les dijo: «no tengan miedo de ir contra corriente, de encontrar cada día un tiempo de silencio para hacer un alto y rezar».

«Hoy todo les dice que tienen que ser rápidos, eficientes, prácticamente perfectos, ¡como si fueran máquinas! Pero luego nos damos cuenta de que a menudo nos quedamos sin gasolina y no sabemos qué hacer. Es muy bueno poder detenerse para volver a llenar el tanque, para recargar baterías. Pero cuidado: no para sumergirse en las propias melancolías ni para estar rumiando nuestras tristezas», aconsejó el papa a los chicos y chicas.

En este estadio de grandes eventos deportivos y conciertos, el papa fue aclamado como una verdadera estrella por los jóvenes cuando dio una vuelta entre ellos en un carrito de golf, mientras que entre los regalos que le hicieron se le entregó un cubo de Rubik, la genial invención del arquitecto húngaro Emo Rubik.

El papa les dijo que «el silencio te permite escoger un libro que no estás obligado a leer, pero que te ayuda a leer el corazón humano; a observar la naturaleza para no estar sólo en contacto con las cosas hechas por el hombre y descubrir así la belleza que nos rodea».

«Pero el silencio no es para quedarse pegado al celular y a las redes sociales. No, por favor. La vida es real, no virtual; no sucede en una pantalla, ¡sino en el mundo! El silencio, pues, es la puerta de la oración, y la oración es la puerta del amor», agregó.

«No puedes quedarte sólo con el teléfono. Esto, si me permitís es algo estúpido», les dijo y les reiteró: «no hagáis virtual la vida».

También en una serie de consejos, el papa les instó a hacer valer las propias capacidades porque «hoy existe una gran necesidad de personas auténticas» y que nunca sean «personas falsas».

El papa escuchó varios testimonios de jóvenes y les preguntó: «Tienes un talento? Seguramente lo tienes. No lo dejes de lado pensando que todo lo que necesitas para ser feliz es lo mínimo: un título, un trabajo para ganar dinero, un poco de diversión. No, pon en juego lo que tienes. ¿Tienes una cualidad particular? Invierte en ella, ¡sin miedo!!

«¿Sientes en tu corazón que tienes una capacidad que puede hacer mucho bien? ¿Sientes que es hermoso amar al Señor, crear una familia numerosa, ayudar a los necesitados? No pienses que sean deseos inalcanzables, ¡invierte en las grandes metas de la vida! Y luego entrenarse. ¿Cómo? En diálogo con Jesús, que es el mejor entrenador posible», añadió el papa.

Ver: Mujer esperaba la salida de un tren, cuando fue violada varias veces