El Papa León XIV declara al genio de la informática adolescente Carlo Acutis como el primer santo milenario

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV declaró el domingo a un genio de la informática de 15 años como el primer santo milenario de la Iglesia Católica, dando a la próxima generación de católicos un modelo a seguir que usó la tecnología para difundir la fe y ganarse el apodo de «la influencia de Dios».

Leo canonizó a Carlo Acutis, quien murió en 2006, durante una misa al aire libre en la Plaza de San Pedro ante unas 80.000 personas, muchas de ellas millennials y parejas con niños pequeños. Durante la primera misa de santo de su pontificado, León también canonizó a otra figura popular italiana que murió joven, Pier Giorgio Frassati.

Leo dijo que ambos hombres crearon «obras maestras» de sus vidas dedicándolas a Dios.

«El mayor riesgo en la vida es desperdiciarla fuera del plan de Dios», dijo Leo en su homilía. Los nuevos santos «son una invitación para todos nosotros, especialmente para los jóvenes, a no desperdiciar nuestras vidas, sino a dirigirlas hacia arriba y convertirlas en obras maestras».

Una vida ordinaria que se volvió extraordinaria

AP

Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres en el seno de una familia católica rica pero no particularmente observante. Regresaron a Milán poco después de que él naciera y disfrutó de una infancia típica y feliz, aunque marcada por una devoción religiosa cada vez más intensa.

Acutis estaba particularmente interesado en la informática y devoraba libros de programación de nivel universitario incluso cuando era joven. Se ganó el apodo de «Influenciador de Dios», gracias a su principal legado tecnológico: un sitio web multilingüe que documenta los llamados milagros eucarísticos reconocidos por la iglesia, un proyecto que completó en un momento en que el desarrollo de tales sitios era dominio de profesionales.

Se sabía que pasaba horas en oración antes de la Eucaristía todos los días. La jerarquía católica ha estado tratando de promover la práctica de la adoración eucarística porque, según las encuestas, la mayoría de los católicos no creen que Cristo esté físicamente presente en las hostias eucarísticas.

Pero Acutis se limitó a una hora de videojuegos a la semana, aparentemente decidiendo mucho antes de TikTok que las relaciones humanas eran mucho más importantes que las virtuales. Esa disciplina y moderación ha demostrado ser atractiva para la jerarquía católica, que ha hecho sonar la alarma sobre los peligros de la sociedad actual impulsada por la tecnología.

En octubre de 2006, a los 15 años, Acutis enfermó de lo que rápidamente se diagnosticó como leucemia aguda. En cuestión de días, estaba muerto. Fue enterrado en Asís, conocida por su asociación con otro santo popular, San Francisco.

Millones acuden a la tumba de Acutis

En los años transcurridos desde su muerte, los jóvenes católicos han acudido en masa a Asís, donde pueden ver al joven Acutis a través de una tumba de vidrio, vestido con jeans, zapatillas Nike y una sudadera. Parece como si estuviera durmiendo, y han surgido preguntas sobre cómo su cuerpo estaba tan bien conservado, especialmente porque partes de su corazón incluso han recorrido el mundo como reliquias.

Ambas ceremonias de santo estaban programadas para principios de este año, pero se pospusieron tras la muerte del papa Francisco en abril. Francisco había impulsado fervientemente el caso de santidad de Acutis, convencido de que la iglesia necesitaba a alguien como él para atraer a los jóvenes católicos a la fe mientras abordaba las promesas y los peligros de la era digital.

«Es como si tal vez no pudiera ser tan bueno como Carlo, pero puedo cuidarlo y decir: ‘¿Qué haría Carlo?'», dijo Leo Kowalsky, un estudiante de octavo grado en una escuela de Chicago adjunta a la Parroquia del Beato Carlo Aculis.

Kowalsky dijo que estaba particularmente emocionado de que su propio homónimo, el Papa León, canonizara al patrón de su escuela. «Está todo mezclado en una sola cosa, así que es un placer ser parte de eso», dijo Kowalsky en una entrevista la semana pasada.

AP

Gran parte de la popularidad de Acutis se debe a una campaña concertada del Vaticano para dar a la próxima generación de fieles un «santo de al lado» que era ordinario pero que hizo cosas extraordinarias en la vida. En Acutis, encontraron un millennial experto en tecnología, el término utilizado para describir a una persona nacida aproximadamente entre 1981 y 1996 que fue la primera generación en llegar a la edad adulta en el nuevo milenio.

El Vaticano dijo que 36 cardenales, 270 obispos y cientos de sacerdotes se habían inscrito para celebrar la misa junto con León en una señal del enorme atractivo de los santos para la jerarquía y los fieles comunes por igual.

Piedad popular para la era digital

Una hora antes de la misa, la Plaza de San Pedro ya estaba llena de peregrinos, muchos de ellos jóvenes italianos millennials, muchos con niños pequeños en cochecitos.

«Aprendí de diferentes personas lo que sus profesores, sus maestros decían sobre su alegría y la luz que llevaba a su alrededor», dijo Leopoldo Antimi, un romano de 27 años que llegó temprano a la plaza para asegurar un lugar. «Así que para mí personalmente como italiano, incluso en las redes sociales que se usan tanto, es importante tenerlo como influencer».

Matthew Schmalz, profesor de estudios religiosos en el colegio Holy Cross en Worcester, Massachusetts, dijo que la canonización de Acutis extiende la tradición eclesiástica de piedad popular a la era digital.

«Se convierte en un emblema o modelo de cómo los católicos deben abordar y usar el mundo digital, con disciplina y con un enfoque en la espiritualidad católica tradicional que desafía el paso del tiempo», dijo en un comunicado. «Es un nuevo santo de la simplicidad para el siempre complejo panorama digital del catolicismo contemporáneo».

Frassati, el otro santo canonizado el domingo, vivió de 1901 a 1925, cuando murió a los 24 años de poliomielitis. Nació en una prominente familia de Turín, pero es conocido por su devoción a servir a los pobres y llevar a cabo actos de caridad mientras difunde su fe a sus amigos.

