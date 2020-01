El papa llama a la paz en plenas tensiones entre Estados Unidos e Irán Ciudad del Vaticano

El papa Francisco realizó hoy un nuevo llamamiento al “don” de la paz, en medio de la reciente escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán, que no mencionó. “Debemos creer que el otro tiene nuestra misma necesidad de paz. No se logra la paz si no se la espera.

¡Pidamos al Señor el don de la paz!”, escribió en su Twitter, en nueve idiomas (inglés, árabe, italiano, español, polaco, latín, francés, portugués y alemán). Este llamamiento a la paz del pontífice se produce en medio de una escalada de tensión entre los Estados Unidos de Donald Trump e Irán, un día después de la operación estadounidense que mató en Irak al poderoso general iraní Qasem Soleimaní.

El nuncio en Irán, monseñor Leo Boccardi, ha informado al papa sobre estos acontecimientos y afirmó que sigue “con aprensión” la situación, según recoge el portal de noticias de la Santa Sede, Vatican News.

El diplomático pontificio señaló que la posición del Vaticano es un llamamiento a “bajar la tensión, llamar a todos a la negociación y a creer en el diálogo conscientes de que, como la historia siempre ha demostrado, la guerra y las armas no son la solución”.

“Es necesario creer en la negociación, se debe creer en el diálogo. Hay que renunciar al conflicto y dotarse de otras armas, las de la justicia y la buena voluntad”, refirió Boccardi. Por su parte el obispo auxiliar de Bagdad, Shlemon Warduni, pidió al mundo rezar por la paz en estos momentos “críticos, muy difíciles” provocado “solo por intereses personales”.

Preguntado por cómo está viviendo la comunidad cristiana estos momentos, aseguró que “todos tienen miedo de que se esté yendo a una guerra”, algo que sería a su parecer “una cosa tremenda”. “No tenemos paz y por eso queremos paz y tranquilidad.

Esperemos que sea lo que hagan los jefes de Estado, porque el mundo está del revés. En vez de sembrar paz, se siembra odio”, lamentó.