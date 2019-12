El Papa y Guterres denuncian en video injusticias del mundo

El papa Francisco y elgeneral de la ONU, Antonio Guterres, grabaron un vídeo juntos tras su reunión de este viernes para denunciar las injusticias y las desigualdades en el mundo, como la falta de soluciones a la crisis climática, las migraciones, los abusos a menores o la persecución religiosa.

En el vídeo, el papa y Guterres aparecen juntos de pie en la Biblioteca, donde se celebran las audiencias oficiales, y ambos leen un mensaje. “No podemos, no debemos mirar para otro lado ante las injusticias, las desigualdades, el escándalo del hambre en el mundo, de la pobreza, de los niños que mueren porque no tienen agua, comida, los cuidados necesarios. No podemos mirar para otro lado ante cualquier tipo de abuso contra los más pequeños”, lee el papa en español. Francisco aboga por “combatir todos juntos esta plaga” de los abusos.

En su mensaje, el pontífice también pide no cerrar los ojos ante los migrantes que, “por causa de los conflictos y de la violencia, de la miseria o de los cambios climáticos, dejan sus países y, a menudo, van al encuentro de un triste destino”. También menciona la persecución en varias partes del mundo de distintas confesiones religiosas y asegura que “clama a Dios”. Francisco añade que “es inmoral no sólo el uso sino también la posesión de armas nucleares, las cuales tienen una capacidad destructiva tal, que incluso el mero peligro de un accidente representa una oscura amenaza para la humanidad”.