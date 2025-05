El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Waldo Ariel Suero, informó que el llamado a paro convocado por el gremio para este miércoles 14 de mayo, en demanda de varias reivindicaciones, fue acatado en un cien por ciento.

«El paro ha sido acatado en un cien por ciento, la convocatoria ha logrado su objetivo. Nosotros entendemos que la confrontación no es necesaria, pero como el ministro (de Salud, Víctor Atallah) no baja de la cumbre y no ha querido dialogar, no nos ha quedado de otra que no sea tomar esta medida», manifestó Waldo Ariel durante una rueda de prensa.

Asimismo, el titular del CMD advirtió a las autoridades que el jueves 15 la protesta será mucho más contundente y que podría extenderse hasta la próxima semana.

«La protesta seguirá (…) y en el día de mañana será mucho más contundente. La semana que viene seguirán las protestas, puede ser una marcha, puede ser otra huelga, un piquete, una huelga de hambre, otra protesta saldrá la semana que viene», enfatizó.

Video grabado por Elieser Tapia, fotoreportero del Grupo de Comunicaciones Corripio

Lo que piden

El Colegio Médico Dominicano (CMD) exige al Gobierno la reposición de varios médicos desvinculados de sus funciones, un aumento salarial para los galenos pensionados y el fortalecimiento de la seguridad en los hospitales.

Cabe destacar que, pese al paro, los médicos continúan brindando asistencia a las personas que llegan a las emergencias y a los pacientes en estado crítico. Este primer paro dejará sin servicios de salud a más de siete millones de dominicanos.

