¡El paro va! Lo que está dispuesto a hacer el Colegio Médico si no atienden sus demandas

El Colegio Médico Dominicano (CMD) ratificó su llamado a paro para este miércoles 14 y jueves 15 de mayo, en demanda de la reposición de médicos desvinculados de sus funciones, un aumento salarial para los galenos pensionados y el fortalecimiento de la seguridad en los hospitales.

Waldo Ariel Suero, presidente del gremio de la salud, advirtió que, si no obtienen respuestas con la protesta que inicia mañana, la lucha podría extenderse hasta finales de año.

«Si no hay solución y no hay diálogo, la semana que viene van a seguir las protestas, no vamos a descansar. El año entero, hasta el 15 de diciembre, vamos a durar haciendo protestas, marchas, vigilias, huelgas, piquetes, lo que sea, para que repongan esos médicos, para que le aumenten a los pensionados y para que mejore el sistema de seguridad en los hospitales», afirmó Suero.

De igual forma, el Colegio Médico rechazó el comunicado publicado por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, donde alegó que las cancelaciones a los doctores son consecuencia de que no estaban asistiendo a sus puestos de trabajo.

«En lugar del ministro sentarse a conversar con el Colegio Médico, lo que hace es que cancela a 15 (médicos) de un tablazo», dijo Waldo Ariel.

Los galenos, ademá, destacaron que este primer paro dejará sin servicios de salud a más de siete millones de dominicanos.

