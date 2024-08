El patinaje artístico de RD brilló en Campeonato Panamericano en Colombia

La selección de Patinaje Artístico de la República Dominicana, logró seis medallas, cinco de plata y un bronce en el Campeonato Panamericano de Clubes, celebrado en Ibagué, Colombia.

La justa reunió a más de siete mil deportistas que se desempeñaron además en la modalidad patinaje de velocidad y hockey en línea.

La actividad se inscribe dentro de los eventos de los premios Skate Awards, que promueve Skate Media, según informaron los CEO afirmaron los CEO Víctor Fernández y Stella Garcés y agregaron que el objetivo principal de promover el patinaje en la República Dominicana.

Entre los patinadores criollos que merecieron medallas por su actuación figuran Fabiola Pacheco en la categoría Novatos A Espoir 2011; en la modalidad libre; Jenny Nayet Álvarez; categoría Novato C Tost 2015, modalidad libre y Miranda Martínez en la Categoría Novato C Espoir 2011, en la modalidad Libre.

También Flavia Agüero; en la categoría Novato C Espoir 2011, modalidad libre y Angelique Merrow; en la categoría Minis Novato-B 2013, Modalidad Libre, ocupando la octava posición de 33; en la categoría Senior Básico Damas, modalidad de Sólo Dance y modalidad Libre, Alizon Pinzón, se llevó la presea de bronce.

La participación de los patinadores dominicanos estuvo bajo la dirección de los coordinadores Nairym Hernández, Ramón de la Cruz y su entrenadora Alison Pinzón.