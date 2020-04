El peregrino llega a Puerto Plata y dice hubo milagro a mujer que no caminaba

El peregrino Mildomio Adames, quien salió el pasado domingo hacia Puerto Puerto, donde enterró la cruz que llevaba a cuesta acompañado de un gran multitud, dijo que en su trayecto le oró a una mujer que se encontraba en silla de ruedas y que esta fue curada por Dios.

“Ayer por el camino había una señora que estaba en silla de ruedas que no caminaba, sus hijas me alcanzaron y me dicen que tengo que entrar donde su madre que está en silla de ruedas, luego cruzo a su casa, me le hinco delante de ella con todo el amor y le oro, la señora de su silla de ruedas se levanta y busca está Biblia que es antigua y parada de sus pies esto es lo que me entrega”, expresó el peregrino.

Adames dijo que no fue él que levantó a la mujer de la silla sino Dios y que no sabe el nombre de la señora, pero que lo importante es que el Señor la curó de su enfermedad.

También aseguró que tras su llegada ese poblado el país quedará libre del COVID 19.

Asimismo, señalo que él es “un mensajero de Dios” y no se preocupa cuando lo catalogan de loco o fanático religioso.

A continuación el video: