El peso se apreció frente al dólar estadounidense

Contrario a lo que sostienen algunos analistas, en los primeros ocho meses del año el peso dominicano mantuvo fortaleza significativa y se apreció frente al dólar estadounidense, que a nivel mundial ha estado subiendo y bajando por la política proteccionista de Trump y su errática manera de implementar los aranceles.

La economía dominicana proyecta recibir ingresos de dólares por más de US$45,600 millones en 2025, objetivo que se alcanzará tomando en cuenta el comportamiento de los principales generadores, acumulado las exportaciones ascendieron a US$8,256.05 millones en enero-julio, 10.3% más que en 2024. Aunque no se han publicado estadísticas de precios unitarios de productos exportados, haciendo números tenemos que alta es la probabilidad que en volumen las exportaciones crecieran más que el comercio mundial, sugiriendo, de ser así, que ganamos cuota de mercado a precios constantes como hay que medirla.

Las remesas familiares siguen creciendo, interanual 11.6%, el monto US$6,874.5 millones, en enero-julio, el pronóstico es que se recibirán US$11,000 millones en 2025.

En cuanto al flujo de inversión extranjera directa, cito lo que destaca la nota de prensa de la misión técnica FMI correspondiente al artículo IV, la paz social, combinado con las políticas monetarias robustas y estabilidad económica, desembocaron en altos flujos de inversión extranjera.

En enero-julio, acumulado sumaron US$2,892.8 millones, creciendo a velocidad de crucero, interanual 15.3%, con el pronóstico de US$4,860 millones, con crecimiento interanual de 7.5% en 2025, manteniéndose Republica Dominicana como principal receptor de inversión extranjera por tercer año seguido.

Como dijo el presidente Abinader, la continua y fuerte generación de dólares impacto de manera positiva la tasa de cambio en enero-agosto 2025, promedio RD$62.16305 el precio de venta en los meses enero-abril. Comparando con este precio medio de venta tenemos que en mayo el peso se apreció 4.9% frente al dólar estadounidense, hasta RD$59.1520, en junio se apreció, 4.2%, marcando un precio medio de RD$59.5673, también se apreció en julio, 2.4%, hasta RD$60.6736. En agosto se depreció 0.21%, alcanzando RD$62.2947, y depreció 2,8% en los primeros nueve días de septiembre, hasta RD$63.8699.

En suma, con respecto a los meses enero-abril, acumulado el peso, se apreció 11.5% frente al dólar estadounidense en los meses mayo, junio y julio, y depreció 0.21 % en agosto y 2.8% en los primeros nueve días de septiembre, alcanzando una apreciación neta acumulada de 8.49% entre mayo y 9 de septiembre 2025. Es decir, el peso se fortaleció frente al dólar estadounidense, le ganó el pleito al dólar.

La apreciación-depreciación del peso frente al dólar estadounidense no fue por factores especulativos internos, lo explica la incertidumbre generada por ralentización del comercio y crecimiento mundial por la guerra comercial de Trump y lucha de potencias por el control de territorio; no obstante, el mercado cambiario dominicano, que mueve alrededor de US$180 millones al día, el mayor del sistema financiero nacional, se ha mantenido entre los más transparentes en la región.

La apreciación neta acumulada de 8.49% del peso frente al dólar estadounidense, no impactó negativamente las exportaciones, tampoco el crecimiento económico, de hecho, para el FMI este año cerramos con el mayor crecimiento de la región.

Termino esta nota agregando que los controles para compra- venta de dólares establecidos en el nuevo reglamento cambiario aprobado por la Junta Monetaria el pasado jueves, minimizan la posibilidad de que agentes cambiarios generen desviaciones de la tasa del mercado respecto a la de referencia, aplicando precio injusto por exceso de margen, lo que beneficiara a los usuarios del dólar.