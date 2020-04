El petróleo se recupera cuando Trump amenaza a Irán

El precio del petróleo rebotó al alza ayer, sobre todo el crudo de Texas, cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó a su Armada la destrucción de naves iraníes si se sentía amenazada en el Golfo Pérsico, lo que los analistas han interpretado como una jugada geopolítica en zona clave para abastecimiento de crudo.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se recuperó 19.1 % tras el desplome de jornadas anteriores y cerró en US 13.78 el barril, mientras el Brent para entrega en junio ascendió hasta US 20.39, 6,92 % más. Los precios en EEUU llegaron a dispararse en la jornada en hasta 40 % y si bien después se moderó, pudo recuperar parte pérdidas.

En lo que va de año, los precios del WTI se han desplomado cerca de un 70 % y se sitúan muy lejos de los US 60 el barril de enero. Las últimas sesiones han sido especialmente volátiles y han dado pie a situaciones sin precedentes, como la cotización en negativo de los últimos barriles del contrato de mayo, lo que obligaba a productores a pagar a compradores por llevarse crudo de sus instalaciones.

Según analistas, el mercado enfrenta grave problema de saturación, con la capacidad de almacenamiento escaseando ante el desplome de la demanda motivado por el parón económico por coronavirus.