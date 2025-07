El plan para 2026 me dio real miedo

Santo Domingo, capital de la República Dominicana, será sede en julio del año que viene como sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde vendrán más de 10,500 deportistas de más de 37 países del Caribe.

Hace algunos días entrevisté al Director Técnico del Comité Olímpico Dominicano, el amigo Juan Febles, y me reveló que la delegación dominicana andará por los 950 atletas y 1,600 deportistas. Acotó que eso incluye a los entrenadores, médicos, masajistas, personal de apoyo, entrenadores, jueces.

Palabras reveladoras

Hace varios días, se celebró una rueda de prensa en el Comité Olímpico donde el Ministro de Deportes, Kelvin Cruz, anunció la entrega de 220 millones, en una primera partida, para las federaciones deportivas y otra segunda entrega de 95 millones antes de concluir el año para un total de 315 millones.

Dijo Cruz que estaba autorizando a las federaciones a que gestionen la contratación de 100 entrenadores para unirlos a los equipos nacionales y se les pagarán 50 mil pesos durante seis meses.

En ese encuentro, el Ministro Cruz, ante una pregunta del HOY, indicó que en la planificación que tiene la cartera para los Juegos, se han adelantado seis meses y por eso entregaron los fondos en junio. La idea era entregar el dinero para las federaciones y el COD para la preparación de los atletas, en enero de 2026.

Que se están entregando seis meses antes de lo pautado. Respeto ese criterio, pero no lo comparto. El tiempo en el deporte que se va, no se recupera. Eso también pasa en la vida. Lo bueno es que la vida sigue y, con Dios, llegará julio de 2026 para confirmar si se trabajó, bien o no.