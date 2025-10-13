¡El Play está listo! ¡Llega la Pelota invernal!

El patronato que maneja el Estadio Quisqueya ha realizado, en los últimos 100 días, una profunda reparación al terreno del parque de pelota, que se desarrolló en tres fases: primera, cambi del drenaje completo del outfield, que incluyó la zona de seguridad; la segunda abarcó el infield, en todo el redondel de media luna y el que estaba colocado frente a los dugout y los bullpen, y la tercera fue la grama en mal estado.

La afirmación la hizo el administrador del estadio, ingeniero Reyni Serrano, al conversar con redactores del periódico HOY.

“Aquí todo se inició desde cero con lo del drenaje, y las partes afectadas de la grama fueron sustituidas; todo estará listo para cuando se inaugure el torneo invernal este miércoles 15 con el juego de Licey y Escogido”, subrayó.

Manifestó que el proceso de trabajo se inició a finales de julio y han laborado cerca de mil hombres en las diferentes etapas, que también incluyó el arreglo de las 24 estaciones de baños, 12 para damas y 12 de caballeros. Allí fueron sustituidas 110 piezas, entre lavamanos, inodoros y orinales.

“Podemos decir con humildad que esto es un antes y un después. Antes, cuando llovía, se suspendían partidos por las grandes cantidades de agua que se acumulaban en los jardines, ya eso no pasará”, añadió Serrano.

El administrador del Quisqueya se mostró muy contento con el trabajo hecho. Visto así, los fanáticos pueden ir a la fiesta del béisbol.