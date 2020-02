El PLD apuesta a elecciones municipales

Con un electorado sosteniblemente fragmentado en tres grandes frentes políticos, el Partido de la Liberación Dominicana, obligado por las circunstancias tras el desprendimiento de una parte de su membresía, apuesta a ganar los comicios municipales del próximo 16 de febrero, para producir un golpe de efecto que estimule sus simpatías con miras al certamen de mayo.

Por su parte, el Partido Revolucionario Moderno, cuyo candidato presidencial Luis Abinader encabeza todas las encuestas, incluyendo la Gallup-Hoy que es la más confiable y creíble, pero sin arribar todavía al 50%.

Se trata de una verdadera guerra de estrategias, cuyos resultados objetivamente nadie se atreve a pronosticar por la complejidad del proceso en el que los tres principales polos electorales movilizan mucha gente y disponen de los recursos económicos para competir no siempre en igualdad de condiciones.

La gran incógnita es si los altos porcentajes de aprobación que tiene el presidente Danilo Medina, convertido en único líder del PLD, se traducirán en votos en favor de sus candidatos, especialmente de Gonzalo Castillo que en verdad lo necesita y que lleva a cabo una fuerte ofensiva para tratar de descontar la ventaja de su contrincante Luis Abinader.

Dos hechos históricos locales y decenas a nivel internacional me han convertido en creyente del destino: el regreso del exilio de Balaguer en medio de la guerra de abril y su victoria electoral en 1966, beneficiándose de un acontecimiento que no propició, y la dolorosa derrota de Peña Gómez en 1996 de manos de Leonel Fernández. Lo que sí deseo como dominicano que ama su país y cree en la estabilidad y desarrollo es que los resultados de las elecciones sean aceptados, y el que ganó, ganó, para que siga la buena marcha de la nación.