El PLD y la FP apuestan al olvido

Fernando Rodríguez

Nuestros políticos apuestan, con frecuencia, a la falta de memoria del pueblo y por eso se permiten criticar situaciones que, en su momento, fueron incapaces de resolver aun disfrutando de un crecimiento económico constante y sin crisis mundiales como las originadas por la pandemia del COVID-19 y las inhumanas guerras que llevan a cabo Rusia e Israel contra Ucrania y Palestina.

Los presidentes del PLD y la FP, Danilo Medina y Leonel Fernández, gobernaron durante 20 años y si bien es cierto que construyeron el Metro, grandes edificaciones y carreteras, lo hicieron sobrevaluando precios para el pago de altas comisiones en dólares, como admitieron las firmas brasileñas ODEBRECH y Embraer, que suplió los famosos aviones Super Tucanos.

Estos expresidentes insisten en descalificar al gobierno de Luis Abinader enrostrándole los problemas eléctricos, la falta de aulas, incremento de la delincuencia y otros males sociales que ellos no pudieron resolver y que pretenden que, en solo 5 años, pese a los inconvenientes señalados, el presente gobierno debió superar.

Pese a las críticas de estos líderes opositores descalificando al presidente, la historia lo juzgará por sus grandes aportes al país como la independencia de la justicia y el adecentamiento de la administración pública, entre otros logros importantes.

