El Poder de la Educación Alimentaria

Es muy sencillo ver el impacto que tiene la educación sobre la elección en todo el contexto de la palabra: elección de trabajo, pareja, vivienda y muchas otras cosas, incluyendo lo que se va comer. En más de una ocasión me he encontrado con personas en alguna góndola del supermercado con rostro de confusión, tratando de seleccionar un producto. Al acercarme y preguntar, he encontrado situaciones de inseguridad para saber cómo escoger lo más económico, o el producto bajo en grasa, azúcar o sal -esto por recomendaciones de su médico.

¿Te ha pasado que alguien te exprese que prefiere que le envíes un mensaje de voz? ¿Has pensado que esto podría ser debido a que esa persona no sepa leer?

Saber leer y tener un nivel de comprensión básica abre un mundo de oportunidades a las personas. Es de vital importancia asegurar que cada niño y niña de una nación tenga acceso y reciba una educación adecuada. Incluir educación alimentaria y nutricional – EAN– además permite que desde pequeños estos niños puedan aprender sobre la importancia de una alimentación saludable para ir revirtiendo las cifras recién conocidas sobre el sobrepeso y obesidad en nuestras escuelas.

En la investigación sobre el «Estado nutricional de los estudiantes beneficiarios del Programa de Alimentación escolar de República Dominicana, 2021-2022», llevado a cabo en 53 centros escolares públicos del país, fueron evaluados más de 5.000 estudiantes de primaria y secundaria de 5 a 19 años. El Ministerio de Salud Pública-MSP- y el Instituto del Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación (INABIE) encontraron que el:

•31,1 % de los estudiantes dominicanos tiene sobrepeso u obesidad

•45,29 % lleva una dieta poco saludable

•Solo un 6,9 % realiza actividad física según la recomendada por la Organización Mundial de la Salud -OMS.

Iniciar con educación alimentaria desde los primeros años de vida, incluyendo en los programas de embarazadas una educación enérgica hacia los beneficios de la leche materna, la alimentación complementaria adecuada, la importancia de una alimentación variada, equilibrada en todas las etapas de la vida.

Cuando estos niños entren a la escuela, que reciban una educación alimentaria intencional, con el apoyo de huertos escolares, de ofertas de alimentos saludables tanto en las escuelas como en la periferia. Esto ayudará lograr el aprendizaje de la importancia de comer saludable, de escoger alimentos adecuados desde pequeños.

Todo esto toma tiempo, pero se comienza, comenzando y se han dado los primeros pasos.

Seguimos apostando por la LEY DEL ETIQUETADO FRONTAL Y ADVERTENCIA NUTRICIONAL para que todos, desde el que no sepa leer hasta el que si sabe, pero no entiende la ‘maraña’ de información de las etiquetas nutricionales actuales y quiere saber si un producto tiene mucha sal, azúcar, grasa y/o calorías, pueda saber. Crear mecanismos para que toda la población tenga acceso a maneras sencillas para poder escoger qué van a consumir sería un excelente aliado para encaminarnos hacia un país con personas más saludables. Esta columna es la sección educativa de la Sociedad Dominicana de Nutrición Clínica y Metabolismo. Escribe tus preguntas a: sodonuclim@gmail.com / @sodonuclim