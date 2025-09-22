El polémico apagón del AILA: Lo más reciente 

El Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA) retomó este lunes sus operaciones con normalidad, tras el apagón de casi nueve horas registrado el domingo que afectó a miles de pasajeros y provocó retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos.

De acuerdo con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), la falla se originó en una seccionadora interna, un equipo encargado de distribuir la energía hacia las subestaciones de la terminal. Aunque la red pública y los generadores de emergencia estaban disponibles, el desperfecto impidió que la electricidad llegara a las áreas operativas del aeropuerto.

Impacto en los pasajeros

Más de 5,000 viajeros resultaron afectados.

Al menos 47 vuelos sufrieron alteraciones: cancelaciones, retrasos y desvíos hacia aeropuertos de Punta Cana y Santiago.

Áreas sensibles como Migración, Aduanas y manejo de equipajes quedaron paralizadas, lo que generó largas filas, calor sofocante y denuncias de desinformación por parte de los usuarios.

Medidas adoptadas

Aerodom informó que se contrataron generadores externos de emergencia para restablecer la energía y normalizar las operaciones. La electricidad fue recuperada de manera gradual a partir de la tarde del domingo, y la normalidad total se alcanzó en horas de la noche.

Investigación en curso

El Departamento Aeroportuario y agencias de seguridad del Estado anunciaron una investigación para determinar las causas reales de la falla y evaluar la respuesta de Aerodom durante la emergencia. Se busca establecer responsabilidades y evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir.

