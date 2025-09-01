El polémico video de Wander Franco entrenando que desata todo tipo de especulaciones

El regreso de Wander Franco a las redes sociales se ha convertido en un tema candente entre los aficionados de los Rays de Tampa Bay y la MLB. Tras un periodo de silencio, el joven campocorto publicó un vídeo en Instagram con un mensaje que ha generado especulaciones sobre su estado actual y sus planes a futuro.

«Primero Dios, seguimos adelante», escribió Franco, insinuando que está listo para lo que venga. La ausencia de Franco del ojo público había suscitado muchas preguntas. Su talento en el campo es innegable y su impacto en los Rays había sido significativo desde su debut.

Sin embargo, su reciente silencio había dejado a los aficionados preguntándose sobre su estado físico y mental tras la prolongada situación que enfrentó en República Dominicana. Este vídeo parece ser una señal de que Franco está listo para volver a la acción.

El excampocorto de los Rays, Wander Franco, fue declarado culpable en junio pasado de abuso sexual de un menor y recibió una pena de prisión suspendida de dos años. Para evitar la cárcel, un informe indicó que debe cumplir con varias condiciones impuestas por un juez, incluyendo no acercarse a menores con intenciones sexuales. La decisión puede ser apelada por dos tribunales superiores.

Franco, de 24 años, no ha jugado con el club de Tampa Bay desde el 12 de agosto de 2023, un día después de que publicaciones en redes sociales indicaran su presunta relación con una niña de 14 años, que comenzó en diciembre de 2022, cuando el infielder tenía 21 años.