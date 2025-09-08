El politainment y el personalismo: La trampa de priorizar al actor sobre la acción política

En el gran escenario de la política contemporánea, los focos se han desplazado casi por completo desde las ideas hacia las personas. Seguimos con interés los dramas personales, los enfrentamientos entre figuras del medio, los escándalos y las frases ingeniosas que se viralizan en redes sociales. Mientras tanto, en la penumbra, los problemas reales de la ciudadanía —la educación, la falta de energía, la falta de empleo, el medio ambiente, la salud— aguardan su turno, que rara vez llega, y cuando lo hacen, como han sido el caso en los últimos meses los problemas con el Inicio del año escolar, los temas con SENASA, el alto costo de la vida y la grave ola de apagones, su protagonismo suelen ser fugaces y volvemos a la misma trampa peligrosa: priorizar a los actores políticos por encima de la política en sí.

Los primeros en caer en esto son muchos de mis colegas en los medios, entrampados/as en las controversias y los “likes” en vez de la búsqueda de una armonía que consolide una alternativa concreta a los problemas de la ciudadanía. La lógica mediática y ahora digital ha favorecido la creación de un relato político basado en personajes.

Este fenómeno, a menudo llamado politainment —un acrónimo anglicismo de «política» (politics) y «entretenimiento» (entertainment)—, que convierte a la ciudadanía en simple espectadora, en vez de participante. Se nos anima a tomar partido por un equipo —el «bueno» contra el «malo»— en una especie de deporte nacional donde lo único que importa es la victoria del propio bando. Mientras que la sustancia, es decir, el análisis de las propuestas y la evaluación de sus consecuencias quedan relegados a un segundo plano, opacados por la pasión tribal o primate.

El Politainment, Cuando la Política se Convierte en un Reality Show y la Ciudadanía en Público

Este fenómeno no es totalmente nuevo, pero las redes sociales, el crecimiento de muchos medios de comunicación en plataformas digitales y el ciclo de noticias 24/7 lo han acelerado y llevado a su máxima expresión y opera a través de varias estrategias clave, entre las cuales podemos identificar a la personalización extrema, donde las ideas, propuestas y valores se diluyen hasta quedar supeditados a la imagen, la vida privada y las emociones de las y los líderes políticos, como también, la simplificación narrativa, la cual,logra quelos problemas complejos se compriman en relatos maniqueos de «buenos vs. malos», «nosotros vs. ellos». Los matices, los datos y las posturas intermedias son eliminados por el algoritmo, que premia la confrontación clara y emocional.

Seguimos siendo víctimas de la viralidad sobre la veracidad, ya que el éxito de un mensaje se mide por su capacidad de ser compartido, no necesariamente por su veracidad o utilidad. Que el mensaje sea útil en estos tiempos ya es pura “chepa” en la mayoría de los casos, sacando a quienes se dedican y hacen un esfuerzo por mantener un compromiso real respecto a temas que nos aportan conocimiento.

El verdadero peligro del politainment es que crea una desconexión catastrófica entre el mundo del espectáculo político y la realidad material de los ciudadanos. Mientras el «show» avanza, los problemas estructurales se agravan en un segundo plano. Esto funciona perfectamente como un desvío de atención (cortina de humo). Este es, sin lugar a duda, el Gobierno que más ha hecho uso de estas estrategias y han logrado beneficiarse enormemente del politainment. A cada rato aparece un escándalo fabricado, una polémica absurda o un ataque personal que desvía la atención de los medios y la ciudadanía de su mala gestión, de los datos económicos negativos o de las promesas incumplidas.

Del mismo modo desvanecer las urgencias es el modus operandi de esta gestión gubernamental. Problemas urgentes y existenciales —como la crisis climática, la construcción de las aulas en proceso como las nuevas o la recesión económica— requieren planificación a corto, mediano y largo plazo, como también, soluciones complejas que no caben en un tuit. El politainment, con su obsesión por lo inmediato y lo visceral, imposibilita este debate. La urgencia se traslada a la última encuesta o al último chiste o “echavaineo’” en televisión, robando tiempo, energía y atención a las verdaderas emergencias y acaparando las noticias del país.

Lamentablemente el politainment convierte a la ciudadanía en grupos de fans o de haters, no en un individuo informado. En lugar de facultarles para evaluar propuestas y exigir resultados, les invita a elegir un bando y defenderlo a ultranza. Esto genera una ciudadanía pasiva, que consume política como se consume una serie de televisión o de Netflix, esperando el próximo capítulo del drama, pero sin herramientas para influir realmente en el guión. La participación se reduce a dar «me gusta» o «no me gusta”.

Lo penoso es ver cómo personas militantes en partidos políticos suelen ser quienes más caen en la trampa del politainment, creyendo que son parte pensante de algo, sin saber que son utilizados/as constantemente para estar entretenidos/as sin un norte claro. Se enganchan a la política sin mística, sin lectura ni formación, sólo con la famosa “vocación de poder”, que debería referirse a poder servir a los demás, pero parece interpretarse en ejercer poder sobre los demás porque sí.

La personalización de todo, cada vez se siente más en nuestro escenario político actual, mientras, se agranda el sentimiento de un vacío producto de la carencia de ideas y posiciones sustanciosas que formulen salidas factibles ante tanto tonteo desenfrenado suplantando al verdadero ejercicio político de buscar soluciones colectivas y educar a la población sobre el origen de los males que nos aquejan.