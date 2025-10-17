El potro viejo y la hermosa

El potro viejo y la hermosa

Eusebio Rivera Almodóvar

Cuando la poesía agonizaba y algunos poetas trataron de reanimarla inútilmente porque sus contemporáneos los veían como soñadores alejados del mundo y sus duras realidades, me atreví a escribir poemas y hasta concursar en Casa de Teatro con el convencimiento de que era un inútil esfuerzo porque estaba seguro de que mi perfil era de cualquier labor menos de poeta y de ese entretenimiento guardo algunos intentos como lo que ahora pueden leer con el título de Hermosa y yo dedicarlo a un gran amigo que se bautizó él mismo como Potro Viejo.

“Esa sonrisa inmotivada, ese derrame de bondades, esa comprensión ilimitada, esa paz de los sentidos, ese andar pausado, ese consejo de genio fecundo y esa energía de carácter, te hacen gloriosa.

Puede leer: Aprendiendo a agradecer

“Tienes la inocencia, la delicadeza y lentitud de movimientos, el candor sublime y la ternura sin límites de la niñez……y eso te hace hermosa.

En fin, eres el último trayecto de un precioso camino con regalos de todas las épocas; eres maravillosa, eres conmovedora; ohhh inevitable amiga llamada vejez!”

Eusebio Rivera Almódovar

Eusebio Rivera Almódovar

Publicaciones Relacionadas

El potro viejo y la hermosa
El potro viejo y la hermosa
17 octubre, 2025
Concierto de la Nueva Trova en Casa de Teatro: Samuel Águila y Yosva Bernal juntos otra vez en República Dominicana
Concierto de la Nueva Trova en Casa de Teatro: Samuel Águila y Yosva Bernal juntos otra vez en República Dominicana
22 agosto, 2025
Viene una Celebración de Jazz y Talento en la Ciudad Colonial
Viene una Celebración de Jazz y Talento en la Ciudad Colonial
30 mayo, 2025
“Antología de la emigración” se exhibirá en Casa de Teatro
“Antología de la emigración” se exhibirá en Casa de Teatro
29 mayo, 2025
“Sin Límites” en Casa de Teatro, hasta el 6 de mayo
“Sin Límites” en Casa de Teatro, hasta el 6 de mayo
30 abril, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Presencia no es conciencia

Presencia no es conciencia

La lucha por Bayahíbe

La lucha por Bayahíbe

La Voz del Paciente RD: Panamá nos da una lección de unidad

La Voz del Paciente RD: Panamá nos da una lección de unidad

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

Edición impresa, jueves 16 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 16 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo