El precio del dólar de este lunes 13 de octubre 2025

  • Hoy
El precio del dólar de este lunes 13 de octubre 2025

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 10 de octubre de 2025, son de RD$62.7960/US$ y RD$63.3694/US$, respectivamente.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 13 de octubre de 2025.

1 15

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Todo en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

Lluvias y enfermedades como prevenir virus e infecciones tipicas en esta temporada
dolar

Lee más: Precio del dólar 

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

El precio del dólar de este lunes 13 de octubre 2025
El precio del dólar de este lunes 13 de octubre 2025
13 octubre, 2025
Precio del dólar hoy 12 de octubre: así amaneció la tasa de cambio en República Dominicana
Precio del dólar hoy 12 de octubre: así amaneció la tasa de cambio en República Dominicana
12 octubre, 2025
Dólar hoy 11 de octubre: conoce la tasa de compra y venta en República Dominicana
Dólar hoy 11 de octubre: conoce la tasa de compra y venta en República Dominicana
11 octubre, 2025
Dólar hoy: Así está la tasa cambiaria en República Dominicana este 10 de octubre  
Dólar hoy: Así está la tasa cambiaria en República Dominicana este 10 de octubre  
10 octubre, 2025
El precio del dólar para este jueves 9 de octubre 2025
El precio del dólar para este jueves 9 de octubre 2025
9 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Raphy Pina vuelve a mencionar a La Materialista tras dos años del polémico comentario sobre su hija

Raphy Pina vuelve a mencionar a La Materialista tras dos años del polémico comentario sobre su hija

Qué ver en Netflix el fin de semana: Imperdibles y recomendados para todos los gustos   

Qué ver en Netflix el fin de semana: Imperdibles y recomendados para todos los gustos   

#SinFiltro: Los comunicadores también necesitamos terapia

#SinFiltro: Los comunicadores también necesitamos terapia

Una nueva política industrial para América Latina y el Caribe

Una nueva política industrial para América Latina y el Caribe

A pedalazos por los humedales de Guerra: Ciclistas recorrerán 50 km por por el medio ambiente

A pedalazos por los humedales de Guerra: Ciclistas recorrerán 50 km por por el medio ambiente

Basura en la esquina: un espejo de nuestra cultura ciudadana

Basura en la esquina: un espejo de nuestra cultura ciudadana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo