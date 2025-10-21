El precio del dólar de este martes 21 de octubre del 2025

  • Hoy
El precio del dólar de este martes 21 de octubre del 2025

Dólares (Fuente externa)

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del
20 de octubre de 2025, son de RDS63.3785/US$ y RDS64.0790/U55, respectivamente.

Mientras, que el euro está a 73.86 pesos.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 21 de octubre de 2025.

1 33

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y
cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha
14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos
en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Todo en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley
Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

Lee más: Precio del dólar

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

El precio del dólar de este martes 21 de octubre del 2025
El precio del dólar de este martes 21 de octubre del 2025
21 octubre, 2025
Tasa del dólar de este lunes 20 de octubre del 2025
Tasa del dólar de este lunes 20 de octubre del 2025
20 octubre, 2025
La tasa del dólar de este viernes 17 de octubre del 2025
La tasa del dólar de este viernes 17 de octubre del 2025
17 octubre, 2025
A cuánto está el dólar hoy en República Dominicana, jueves 16 de octubre de 2025  
A cuánto está el dólar hoy en República Dominicana, jueves 16 de octubre de 2025  
16 octubre, 2025
A cómo está el dólar en la República Dominicana hoy, martes 15 de octubre de 2025   
A cómo está el dólar en la República Dominicana hoy, martes 15 de octubre de 2025   
15 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El poder del Santo Rosario

El poder del Santo Rosario

Lo que piensan del desarrollo chino altos

Lo que piensan del desarrollo chino altos

La partida de Don Fernando Infante

La partida de Don Fernando Infante

INFOTEP: 45 años transformando vidas

INFOTEP: 45 años transformando vidas

Regularización y celofán

Regularización y celofán

¿Sabes qué es el sporty chic? Reinventa tu estilo con esta tendencia

¿Sabes qué es el sporty chic? Reinventa tu estilo con esta tendencia

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo