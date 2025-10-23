El presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción, Juan Hubieres, aclaró este jueves que no habrá aumento del pasaje en la zona norte de Santo Domingo, ni en ninguna parte donde FENATRADO ofrece servicios de transporte.

También hizo un llamado al gobierno para resolver el despacho de combustible subsidiado, que se haga a través de la refinería hasta que se llegue a un acuerdo definitivo y, así mantener la tarifa en los pasajes para no afectar la ciudadanía.

Explicó que actualmente tienen más de 50 guaguas en el muelle desde hace tres meses que no han podido sacar a las calles por el alto monto de pago de impuesto.

Sin embargo, hoteleros solo pagan un 2% en pago de impuestos los transportistas pagan todo.

Dentro de sus reclamos, también está que el Gobierno destine la entrega de más de 4mil tarjetas de “bonogas”, que desde hacen dos años han estado demandando en el Gran Santo Domingo y que se aumente a cinco mil pesos, tal y como se había acordado.