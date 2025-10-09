La comunidad académica y profesional se complace en anunciar la graduación del doctor dominicano Alex Anderson Pascual, quien, con un índice de 99%, ha obtenido el título de doctor en estudios fiscales por la prestigiosa Universidad de Guadalajara (UdG), en Jalisco, México.

Esta distinción representa el resultado de años de dedicación, investigación rigurosa y compromiso con el avance del conocimiento en materia fiscal.

Durante su trayectoria doctoral, Anderson desarrolló una tesis titulada “Tributación de negocios en economía informal: propuesta de mejoras”, que aporta nuevas perspectivas sobre cómo deben tributar los sectores informales, los cuales representan más del 50% de la economía en nuestro país y en varios países de Latinoamérica.

La ceremonia de graduación tuvo lugar el 3 de septiembre en las aulas del campus de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, donde el Dr. Anderson recibió su título junto a otros graduados distinguidos. Familiares, colegas y mentores celebraron este importante logro, que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera académica y profesional.

“Este doctorado no solo representa un logro personal, sino también una oportunidad para contribuir de manera significativa a la sociedad. Me enorgullece ser el primero con dicha investidura en la República Dominicana”, expresó Anderson tras recibir su título.

Con esta nueva credencial, el Dr. Anderson planea continuar con investigaciones, asesorías, docencia y liderazgo en proyectos relacionados con materia fiscal.

El Dr. Anderson es socio director de la firma Anderson & Partners, SRL, y docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), así como en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Además, es miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD) y del Consejo Nacional de Consultores Impositivos (CONACI).