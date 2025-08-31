El principal desafío de la vivienda en República Dominicana es la calidad

El déficit habitacional en el país no se limita a la falta de nuevas construcciones, sino que se concentra en la precariedad de los hogares ya existentes. Según informes de organismos como ONU-Hábitat, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la carencia de servicios básicos y de condiciones dignas resulta más grave y urgente que el déficit cuantitativo.

En la región, estos estudios destacan que el principal desafío es mejorar las viviendas que carecen de elementos esenciales como baños seguros, pisos de concreto, techos en buen estado y acceso a agua potable. Esta situación coincide con el informe de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (ACOPROVI), que señala que, de las 20,000 unidades que incrementan anualmente el déficit habitacional del país, unas 15,000 corresponden a mejoras y readecuaciones.

“Hábitat para la Humanidad República Dominicana ha enfocado su estrategia en abordar directamente este desafío. Nuestro trabajo se centra en proyectos de mejoras y reparaciones que transforman la vida de las familias, alineándose con las necesidades reales documentadas por los organismos internacionales”, afirma Cesarina Fabián, directora nacional de la entidad en el país. Hasta la fecha, la organización ha logrado más de 55,000 soluciones habitacionales, impactando a 275,000 personas en 18 provincias, con un enfoque en mejorar la calidad de vida de las familias.

El poder de un baño nuevo: la historia de Madelin

El testimonio de Madelin, ama de casa de 26 años de Sabana Grande de Boyá, en Monte Plata, ilustra el impacto de esta labor. Durante seis años, ella y su familia vivieron sin un baño en su hogar, dependiendo de un vecino para satisfacer sus necesidades.

“Antes no tenía baño; tenía que ir a la casa de una vecina y me bañaba afuera”, relata.

Gracias al apoyo de Hábitat para la Humanidad RD, hoy cuenta con un baño nuevo, un cambio que transformó su hogar. “La higiene en mi casa cambió. Ahora baño a mis hijos con comodidad y lavo mi baño, lo mantengo limpio”, afirma.

Este caso demuestra que una solución simple pero vital no solo provee infraestructura, sino que también devuelve salud, seguridad y dignidad a las familias.

El trabajo de Hábitat para la Humanidad República Dominicana constituye un modelo para enfrentar el déficit habitacional desde la perspectiva cualitativa, mostrando que invertir en la mejora de las condiciones existentes es clave para construir un futuro más justo y equitativo para todos los dominicanos.