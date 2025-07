En un recorrido hecho por sectores del Distrito Nacional, varios ciudadanos consultados compartieron su realidad.

La falta de empleo, dinero y situaciones personales, son algunos de los motivos que les quitan el sueño y las ganas de vivir.

Uno de ellos, es Jhonny Genaro Polanco, quien con una funda en la mano mientras recogía botellas y basura para ganarse unos pesos, dijo que las oportunidades laborales son cada vez más escasas.

“Nosotros los hombres, después de 50 años, no haya trabajo. Miren cómo yo ando, con una funda recogiendo botellas y botando basura”, sostuvo.

Más allá del desempleo, la preocupación por la falta de dinero y el alto costo de la vida fue común en todos los testimonios.

“Cada cosa es muy cara, está todo demasiado caro, entonces a uno no le da el dinero que uno se gana para asumir a uno mismo la responsabilidad de hogar con su familia ni hijos”, expresó Betty Martínez.

Muchos relataron que cuando no tienen ni un peso en los bolsillos, el cansancio y la tristeza les impiden hasta caminar.

“Cuando no tengo ni un peso, no puedo ni caminar, porque se me mete un cansancio y una depresión porque con eso que uno hace todo y está muy escasos por cierto no sé qué es lo que pasa en este país que lamentablemente no circula bien el dinero”, se quejó Antonia Martínez.

Otros de los problemas que le aqueja a la población es la inseguridad, la acumulación de basura en sectores enteros del Distrito Nacional.