El PRM “Ajumao” con el primer trago…

Quienes realmente soñaban con un “cambio”, hoy me atrevo a decir que se están despertando con una verdadera pesadilla, llena de desilusión y tal vez un tanto de frustración al ver cómo sus esperanzas se van desvaneciendo, mientras se quitan las caretas y el verdadero sentido del “cambio” va saliendo a flote. Y es que no pueden ser constructores de un cambio, aquellos que propiciaron tantas cosas bochornosas para la sociedad dominicana. Entonces, por qué sorprenderse si son los mismos que llevaron a un Presidente a terminar trágicamente ; son los mismos que tienen hasta el día de hoy al único Presidente sometido y encarcelado por corrupción ; son los mismos que tienen la medalla de oro en crisis económica , desempleo y desabastecimiento ; son los mismos que presidiendo la cámara de diputados, se armó un tiroteo que todavía en Cristo Rey se escuchan los disparos; son los mismos que antes de abandonar el nuevo PRD protagonizaron una lucha en pleno partido donde las sillas volaron por los aires … algo muy curioso , cuando esos personajes se fueron a formar el PRM , nunca más se vivieron acontecimientos parecidos en el nuevo PRD.

Por lo tanto, a mí no me puede sorprender que a 48 horas de ser elegidos como autoridades, algunos del PRM cancelen todo el personal sin siquiera haber evaluado sus conocimientos y habilidades; tampoco me sorprende el abuso de poder fanfarroneando por haber despojado de los vehículos oficiales a las autoridades salientes; tampoco me sorprenden las advertencias con machete, ni las amenazas a Manuel Jiménez por parte de sus mismos compañeros del PRM

Al parecer el PRM ya se emborrachó de poder con el primer trago…

Despido mis breves líneas con dos frases de Abraham Lincoln:

“Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si quieres poner a prueba de verdad el carácter de un hombre, dale poder”.

“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.