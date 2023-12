El PRM de tenerlo todo, puede quedar sin nada…

La carpintería política para el fortalecimiento del PRM, debe ser reconstruida, pero basamentada en el sentir de sus bases y en el apoyo total de los funcionarios al presidente Abinader

El gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha pasado en los últimos meses por ciertos traumas internos, algunos de los cuales todavía yacen latentes, muy latentes…..

En muchas de las demarcaciones geográficas del país, las rivalidades entre sus dirigentes es muy pronunciada, sobre todo, después de la escogencia vía encuestas de más del 80 por ciento de sus candidatos, algo que algunos consideran como una jugada política para sacar del escenario a importantes figuras que de manera legítima o no, buscaban sus espacios en el escenario electoral tanto de febrero como de mayo.

Pese al discurso de unidad que los principales dirigente nacionales han enarbolado, ciertos grupos creyéndose con autoridad dentro de la misma organización, no han cogido la seña, y enquistado en el resentimiento, se olvidan del fiero papel que también tras la búsqueda del poder los partidos de la oposición están haciendo.

Muchos perremeistas, al parecer con ciertas afecciones de miopía política, no se han querido dar cuenta del minado terreno en el que pisan. Pero tampoco del terreno que la misma oposición ha estado ganando, mientras que en muchos de los litorales nacionales, sus dirigentes “se están matando como perros y gatos”, como dirían en nuestros campos.

Además, es preciso decir, si, decirlo con propiedad, que a lo interno de ese partido, varias de sus autoridades electas a través del voto popular (2020), están practicando el Transfuguismo Encubierto, el cual y según Jean Paul Vargas y Dennis P. Petri, en su libro: Transfuguismo, Distorsiones en la Gobernabilidad Parlamentaria (San José Costa Rica CR DEMUCA 2010) y en el nuestro, Transfuguismo Político (Editorial Santuario, 2023, Página 32), se define como un “agente topo”, el cual más que un tránsfuga, es un espía o infiltrado dentro de una organización política. (Si hay dudas que investiguen lo que pasa en la provincia Hermanas Mirabal).

Ahora bien, es preciso aclarar, que el “agente topo”, tiene como misión, entorpecer el trabajo de avance de ciertas acciones dentro de la estructura política a la que dicen pertenecer, para mantener o buscar el poder político, así como el de informar sobre las actividades de la organización en la que milita, es decir, y de acuerdo a lo establecido por la misma ciencia política, también es aquel que aun estando en un partido le sirve informaciones o mandadero a otro.

Es por ello que, y aunque muchos de los que lean este artículo-análisis no vayan de acuerdo con nuestros postulados reflexivos, que decimos, que una gran mayoría, a lo mejor por desconocimiento, por falta de inteligencia política-emocional, o por ambiciones desmedidas, repetimos, algunos le están haciendo un muy flaco papel, no solo a los candidatos que dentro de su organización buscan sus espacios políticos-electorales en muchas de nuestras demarcaciones geográficas, sino, que hasta conspiran y sin darse cuenta, a lo mejor, en contra de las aspiraciones del propio Presidente Luis Abinader.

No nos cansaremos de repetir y decirle a quienes con un mayúsculo infantilismo travieso están actuando dentro de esa organización de manera anti su partido, que el líder de la Fuerza del Pueblo y expresidente Leonel Fernández, no está relajando tras la búsqueda del poder, y si no se miran en el espejo de los antiguos inquilinos de la mansión presidencial, repetimos una vez más, que de hoy tenerlo todo, y si continúan como van, lamentablemente los perremeistas podrían quedar sin nada