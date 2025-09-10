Por Luis Felipe Rosa Hernández

Conformar y poner en marcha en cada coyuntura una maquinaria electoral, es una cosa. Construir un partido conectado con el pueblo y sus aspiraciones, es otra.

Es por eso que el PRM necesita configurarse como un verdadero partido, con plataforma definida, en lo político, programático e ideológico. Debe poseer sólidas credenciales, con identidad y fisonomía propia, de un perfil inconfundible ante la sociedad y las grandes mayorías nacionales, las gentes del pueblo.

Para eso debe contar con propuestas y banderas que respondan a las aspiraciones más sentidas de dominicanos y dominicanas que procuran una una mejor sociedad, el progreso de la nación, el bienestar colectivo y el paradigma de una patria grande.

El PRM debe realizar su congreso en medio de un proceso de discusión y propuestas sobre las tesis políticas, ideológicas y programáticas del socialismo democrático y el nacionalismo revolucionario enarbolado por Peña Gómez y el PRD histórico y combativo, para que sean sus herramientas en el accionar político.

Ese congreso debe asumir las resoluciones del “Congreso José Francisco Peña Gómez” como punto de partida y poner en marcha un ambicioso “programa de construcción partidaria”, con tres ejes fundamentales: a) La formación teórica y doctrinal de manera sistemática de sus cuadros y militantes, mediante todas las vías y medios posibles; b) La reorganización de su aparato operativo tanto en lo territorial como en lo sectorial, con una estructura nacional instalada en todos los rincones de cada división política, las provincias, los municipios, los distritos municipales, las secciones y parajes, en cada barrio y lugares de trabajo, en las escuelas y colegios, en las fábricas, en los muelles, en los centros médicos, en las fincas y oficinas, en todas parte. Esto requiere de una verdadera estructura de cuadros y activistas, que dependan y respondan al partido, no a un dirigente o funcionario y c) Conectarlo con las organizaciones populares y de la sociedad civil: juntas de vecinos, clubes, asociaciones, gremios, iglesias y sindicatos. Todo organismo debe tener responsabilidad específica para el trabajo y seguimiento dentro de esas entidades, de manera permanente.

Esos ejes requieren de locales de trabajo, equipo técnico, computadoras, impresoras, que permitan operar. La dirección central deberá facilitar material de apoyo y ciclos de charlas y conferencias.

Ese gran esfuerzo deberá ser asumido con dedicación y responsabilidad, con verdadero espíritu de partido. Dado el momento, con el doble del esfuerzo requerido. El partido debe operar como una gran empresa.