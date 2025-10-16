¿El PRM se pronunció sobre la imputación contra Fabio Augusto Jorge-Puras?

Luego de que surgieran informaciones que señalan que Fabio Augusto Jorge-Puras, empresario y exasesor del Gobierno encabezado por Luis Abinader, está siendo investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos por tráfico de sustancias ilícitas, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) aseguró este jueves que se mantiene firme, categórico e inquebrantable frente a toda manifestación vinculada al narcotráfico.

A continuación, compartimos el comunicado íntegro de la organización política:

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) reafirma su posición firme, categórica e inquebrantable frente a toda manifestación vinculada al narcotráfico y cualquier otra actividad ilícita que atente contra la ley, el Estado de derecho y los valores democráticos de la República Dominicana.

El PRM ha sido, es y seguirá siendo implacable en la defensa de la legalidad, la transparencia y la ética pública. Estos principios constituyen el núcleo de nuestra identidad institucional y el compromiso invariable que sostenemos con la nación dominicana.

Reconocemos y respaldamos la determinación del Gobierno dominicano en la lucha contra el narcotráfico, orientada a fortalecer las instituciones, consolidar el imperio de la ley y garantizar que toda persona responda por sus actos ante la justicia, sin excepciones ni privilegios.

Reafirmamos, con absoluta claridad, que ninguna conducta individual podrá jamás colocarse por encima de la ley ni comprometer el prestigio institucional del PRM.

Leer más: Fabio Augusto Jorge bajo la mira de la DEA: qué dice la sociedad dominicana

Nuestro partido no tolera, ni tolerará, bajo ninguna circunstancia, acciones o comportamientos que vulneren los principios de integridad, justicia y respeto al orden jurídico que nos definen como una organización comprometida con la transparencia, la democracia y el bienestar del pueblo dominicano.