El protocolo al subir y bajar escaleras elegancia y respeto una señal de educación

En el mundo del ceremonial y el protocolo, los pequeños gestos hacen grandes diferencias. Entre ellos, el acto de subir y bajar escaleras guarda una carga simbólica de respeto, cortesía y elegancia que trasciende lo meramente práctico. Observar y aplicar las normas correctas en este aspecto no solo refleja buena educación, sino también consideración hacia los demás.

Las escaleras, presentes en la vida cotidiana y en escenarios formales, son un espacio donde se ponen en juego los principios básicos del protocolo social. La manera en que se transitan demuestra la capacidad de un individuo para actuar con prudencia, elegancia y respeto hacia quienes lo acompañan.

Reglas Básicas de Protocolo

1. Al subir: cuando una persona acompaña a otra, el gesto de cortesía indica que quien ofrece protección –ya sea un caballero o la persona anfitriona– debe ir un peldaño detrás, permitiendo que quien recibe el trato de deferencia suba con comodidad y seguridad.

2. Al bajar: la norma se invierte. Quien acompaña debe ir un peldaño por delante, preparado para asistir en caso de tropiezo. De esta manera, se transmite seguridad y cuidado hacia la otra persona.

3. En grupo: se recomienda mantener un orden armónico, evitando empujones o prisas, y siempre respetando el espacio personal de quienes comparten la escalera.

Elegancia como Actitud

Más allá de las reglas, el protocolo en las escaleras es una expresión de elegancia entendida como actitud: caminar con calma, mantener una postura erguida, ofrecer la mano si es necesario y demostrar amabilidad con gestos sencillos. Estos detalles transmiten consideración y reflejan una educación integral.

Respeto: La Base de la Convivencia

Respetar el paso de los demás, ceder el turno cuando corresponde y mostrar empatía son conductas que, aunque parezcan mínimas, construyen un ambiente de convivencia armónica. El protocolo, en este sentido, no se limita a las normas rígidas, sino que se convierte en una herramienta para cultivar relaciones sociales más respetuosas.

El acto de subir o bajar una escalera es, en apariencia, un gesto cotidiano. Sin embargo, cuando se realiza siguiendo las pautas del protocolo, se transforma en una oportunidad para reflejar elegancia, cortesía y educación. En cada peldaño, se eleva también el valor de la convivencia respetuosa.

Wendy Berroa Hernández

Wendy Berroa Hernández

Soy una seguidora del "buen gusto" que tiene licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo de la UASD. Con Maestría en Comunicación Corporativa, APEC. Además, tengo estudios en Ceremonial y Protocolo institucional, Técnico Profesional en Ceremonial y Protocolo, Inst. 173 Argentina.
También, cuento con algunos diplomados en Relaciones Públicas; Marketing digital y redes sociales; locución, entre otros.

