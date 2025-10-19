“¡El que madruga, Dios le ayuda!” 7 ventajas de levantarse temprano

Despertar a tempranas horas

Desde muy temprana edad, las personas crecen escuchando frases, cuentos, historias o dichos que, a medida que van creciendo y desarrollándose, se van adaptando al lenguaje coloquial del diario vivir.

Para aquellos trabajadores que inician su día de madrugada, recitan la célebre frase “¡El que madruga, Dios le ayuda!”. Pero, ¿qué tan cierto puede ser esto?

El Dr. Héctor Salvador Echeagaray Guerrero, director del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Guadalajara, enumeró siete ventajas que al madrugar o despertarse temprano pueden aportar al ser humano.

7 siete ventajas de madrugar

1- Orar, meditar, reflexionar.
Si nos despertamos temprano y en las primeras horas del día nos comunicamos con nuestro Creador y reflexionamos sobre nuestra vida claro que tendremos más bases para solucionar nuestros problemas y pedir ayuda al Cielo para arreglarlos.

2-  Orden.
Quién se despierta temprano sigue el orden de la naturaleza. La noche para dormir, el día para trabajar.  Se despierta uno con la luz del sol o lo ve salir, que es de sí, un gran espectáculo.

3- Actividad intelectual.
Cuando nos despertamos temprano nuestra mente está descansada, relajada. Esto favorece la actividad intelectual. Grandes escritores han manifestado que se despiertan muy temprano y lo primero que hacen es escribir

4- Calma.
Temprano hay poco ruido, poco bullicio, eso facilita la reflexión y por ende, el pensamiento.

5- Fortaleza.
El cuerpo pide la comodidad: seguir acostado y dormido por horas. La virtud de la fortaleza nos da el enfoque para levantarnos y ponernos a trabajar.

levantarse temprano

6- Templanza.
También se desarrolla la virtud de la templanza. Ésta regula los placeres, que en exceso o en escasez nos dañan. La templanza hace que no exageres en el placer de estar acostado sin hacer nada productivo.

7- Finanzas fuertes.
Si se aprovecha bien el día, desde temprano, se estará más apto para trabajar, para producir. Luego, combatirás así, la pobreza.

unnamed
El Dr. Héctor Salvador Echeagaray Guerrero
Oriana Martínez Núñez

Oriana Martínez Núñez

Licenciada en Comunicación Social, mención Periodismo, egresada de la Universidad O&M, apasionada de contar historias para inspirar y conectar con la sociedad.

