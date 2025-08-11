El “raro” poder de las “tierras raras”

Eduardo Klinger Pevida

Mucho se habla de “tierras raras” desde que se supo su importancia e imprescindibilidad para poder producir prácticamente todo lo nuevo que ofrece la tecnología moderna, desde los dispositivos electrónicos que usamos, baterías, vehículos eléctricos, fabricación de satélites, sistemas de comunicación, dispositivos de posicionamiento y armamento. Igualmente, algunos de los componentes se usan como catalizadores en procesos industriales, como el refinamiento de petróleo. Además, son componentes esenciales en energía limpia como turbinas eólicas y celdas solares.

En verdad, ni son “tierras” ni son “raras” en sí mismas. Lo de “tierra” viene de como antes se referían a los óxidos que se disolvían en ácido. Los elementos que integran el conjunto denominado “tierras raras” no son generalmente raros de encontrar. El criterio de escasez que sugiere lo de “raro” es por el hecho de que no es usual encontrarlos en concentraciones importantes o formas puras.

¿Qué contienen las “tierras raras”? Son 17 elementos químicos de la familia de los lantánidos: cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio, también escandio e itrio que poseen propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas únicas. Para mayor angustia geopolítica que sufren algunos, es China quien domina el mercado con el 60% de la minería y cerca del 90% del procesamiento, lo cual obviamente le da gran poder. Sin embargo, China no restringía su comercialización internacional hasta que enfrentó el bloqueo para adquirir super procesadores lo cual era una agresión económica directa porque pretendía frenar su desarrollo.

Leer: China-Caribe- Haití-Estados Unidos

El Pentágono se vio obligado a solicitarle a la Administración que resolviese el embargo chino porque estaba paralizado en algunas líneas de producción de “defensa”. Así se llegó a un acuerdo preliminar con Washington en el que este liberaba la prohibición de exportaciones de chips y China suministraba “tierras raras”. El acuerdo incluyó aranceles de 30% a productos chinos y 10% a bienes estadounidenses. Parece desigual, pero Beijing garantizó la compra de chips, que cientos de miles de estudiantes terminasen sus estudios de doctorado en EEUU y el pago de los aranceles en EEUU es problema de los importadores norteamericanos y de los consumidores que tendrán que pagar un precio más alto por su consumo.

Como quiera China ha reducido sus exportaciones a EEUU desde 21% del total en 2020 a 13% hoy día.
En el proceso China dejo en claro que no coge presión.

