El Real Madrid pierde ante el Arsenal y queda fuera de semifinales de ‘Champions’ cinco años después

Madrid (EFE).- El Real Madrid se quedó fuera de unas semifinales de la Liga de Campeones cinco años después, al caer de nuevo derrotado ante el Arsenal (1-2) tras el duelo en el Emirates Stadium (3-0), y se quedó fuera de los cuatro mejores de Europa tras ganar dos de las tres últimas ediciones y ser semifinalista en otras dos.

Desde agosto de 2020 en una ‘Champions’ especial por la pandemia, que separó más de cinco meses el empate a un tanto en la ida de los octavos de final en febrero y la goleada sufrida por el Real Madrid en la vuelta ante el City en el Etihad (4-0), el conjunto madridista no se veía fuera de semifinales.

Ganador de seis ediciones de las once últimas de la Liga de Campeones, el Real Madrid alcanzó semifinales en 2021, eliminado por el Chelsea, fue campeón en 2022 contra el Liverpool, se volvió a quedar a puertas de la final eliminado por el City en 2023 y derrotó al Borussia Dortmund en 2024 para alcanzar su decimoquinta Copa de Europa.

Es la primera vez que con Carlo Ancelotti como entrenador el equipo blanco se queda fuera de semifinales. El técnico italiano, el más laureado de la competición, se quedó en cuartos de final en su sexto torneo a los mandos del Real Madrid.

El delantero brasileño del Real Madrid Endrick, durante el partido de Liga de Campeones contra el Arsenal.

El enfrentamiento ante el Arsenal, equipo al que nunca ganó en cuatro duelos y cayó en tres, es la cuadragésima presencia del Real Madrid en cuartos de final, un récord en la competición. Cortó su racha de doce rondas superadas de forma consecutiva y fue eliminado por decimotercera vez en cuartos, donde no era eliminado desde 2002 cuando el Mónaco fue su verdugo.

El Arsenal-París Saint Germain será la eliminatoria ‘larga’ de semifinales de la Liga de Campeones 2024/25, que dirimirá la ida el martes 29 de abril y la vuelta el miércoles 7 de mayo, en tanto que la confrontación Bacelona-Inter será la ‘corta’, con los encuentros el miércoles 30 de abril y el martes 6 de mayo.

Los cuatro encuentros en los que se decidirán los participantes en la final del Allianz Arena de Múnich se disputarán a las 21.00 horas.

El Arsenal eliminó al Real Madrid, defensor del título; el PSG al Aston Villa; el Barcelona al Borussia Dortmund y el Inter Milan al Bayern Múnich.

Ancelotti: «Tenemos que aceptar los palos»

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, aseguró tras la eliminación de su equipo ante el Arsenal, que tienen «que aceptar los palos» y «tener la cabeza alta» para reaccionar en LaLiga y ganar la Copa del Rey.

«Hacer un análisis hoy no es correcto, tenemos que aceptar los palos que llegan por la eliminación. Se lo he dicho a los jugadores, hay que tener la cabeza alta porque en esta competición lo hemos hecho muy bien, mejor que otros, pero este año no ha sido igual y esto en deporte puede pasar», dijo en rueda de prensa.

Jugadores del Arsenal celebran su primer gol durante el encuentro de ayer ante el Real Madrid de Liga de Campeones.

En su análisis de partido, ‘Carletto’ lamentó que se anulase el penalti que señalaron a favor de su equipo en el primer acto que pudo cambiar el guion del partido.

Courtois: “Hemos perdido contra un Arsenal superior”

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, reconoció que su equipo cayó eliminado ante «un Arsenal superior» tras dos partidos en los que David Raya, el guardameta rival, no tuvo que hacer «ningún paradón».

«Cuando te pitan un penalti en contra, si la paras sigues creyendo. Creamos algo de peligro al principio con la afición detrás de nosotros, pero el Arsenal defiende muy bien, vuelven los extremos, los delanteros… era muy difícil crear peligro. Con 0-0 al descanso sentimos que si metíamos el primer gol estaba la eliminatoria abierta, pero era difícil hacerles gol. No tuvimos suficiente acierto arriba. Raya no ha tenido que hacer ningún paradón y eso dice mucho de la eliminatoria. Hemos perdido contra un Arsenal superior», analizó en Movistar +.

Arteta: “Es una noche de la que hay que estar muy orgullosos”

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, aseguró que deben “estar muy orgullosos” de haber pasado a semifinales de la Liga de Campeones tras eliminar al Real Madrid y por “la forma de jugar”.

“Posiblemente no -sobre si se podría mejorar el momento que vive-. Y no solo por estar en semifinales, también por la forma y la manera que hemos tenido de hacerlo. La forma de jugar, con todas las lesiones que hemos tenido… Esto muestra el carácter de este equipo y de este club. Es una noche de la que hay que estar muy orgullosos”, dijo en rueda de prensa.

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti (d) y el técnico español del Arsenal, Mikel Arteta (i), durante el partido de ayer.

“Esto es un paso muy importante en nuestro proyecto. Y el crédito es de todos los jugadores. Después de tres minutos en este estadio sientes que cualquier cosa es posible, son expertos en generar ese caos. Y era complicado abstraerse de esta sensación, pero los jugadores lo han dado todo”, añadió.

Por su parte, Myles Lewis-Skelly, lateral del Arsenal, aseguró que fue una noche «increíble».

Bukayo Saka, atacante del Arsenal, manifestó su deseo de ganar la Liga de Campeones y dijo que su equipo dio «un golpe encima de la mesa» ante uno de los mejores clubes del mundo.

Los jugadores del Arsenal celebran el segundo gol del equipo, en el partido de ayer de Liga de Campeones contra el Real Madrid.

«Hemos demostrado que podemos jugar en Europa y ganar a uno de los mejores del mundo, tanto en casa como fuera», dijo Saka en los micrófonos de TNT Sports tras vencer por 1-2 al Real Madrid el partido de vuelta de los cuartos de final del máximo torneo continental, que certificó el pase a semifinales del conjunto inglés.

