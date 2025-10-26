El regreso de la historia y un mundo multipolar

Recuerdo que, en mis años universitarios, cuando tomaba una clase de relaciones internacionales, me topé con el ensayo de Francis Fukuyama, El fin de la historia. En dicho texto, Fukuyama sostiene que, con la caída del comunismo en Europa del Este y el posterior colapso del Imperio Soviético, se avizoraba una nueva era para la humanidad, en la que el nuevo orden mundial y sus instituciones iban a estar sustentadas en los valores de la democracia liberal emanados de la Ilustración. Según esa lectura, la geopolítica y la política de poder no serían ya la guía de las relaciones internacionales, sino la geoeconomía, la integración comercial y la liberalización de los mercados anclada en la globalización.

Una década y media más tarde, el también politólogo estadounidense Robert Kagan escribió The Return of History and the End of Dreams (2008) como una réplica a la confianza de los años noventa en el “fin de la historia”, esa creencia de que la democracia liberal y los mercados habían resuelto los grandes conflictos ideológicos de la modernidad. La tesis central de Kagan es que la política de poder nunca desapareció; solo hizo una pausa mientras los rivales se reagrupaban. Pronosticó un siglo definido por la competencia entre grandes potencias y por una renovada división ideológica entre democracias liberales y Estados autoritarios en resurgimiento. En su argumento, Estados Unidos seguía en la cima de un sistema en gran medida “unipolar”, pero las ambiciones estratégicas de Rusia y China ya estaban reavivando una época más contenciosa. Diecisiete años después, la guerra en Ucrania y el alineamiento cada vez más firme entre Moscú y Pekín han hecho que su advertencia parezca menos una provocación que un prólogo.

La guerra en Ucrania es la confirmación más clara del argumento de Kagan de que la geopolítica —intereses respaldados por la fuerza— terminaría imponiéndose a las narrativas tranquilizadoras de la globalización. La invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022 reabrió cuestiones que muchos daban por resueltas en Europa: fronteras, esferas de influencia y el uso coercitivo de la energía y la fuerza. Hasta octubre de 2025, el conflicto sigue activo; Moscú continúa reivindicando avances en el sureste y golpeando la infraestructura energética ucraniana, lo que subraya cómo la guerra se ha convertido en un pulso de desgaste con consecuencias estratégicas para la seguridad europea y el orden global.

Kagan también sostuvo que la ampliación de las instituciones occidentales tras la Guerra Fría sería objeto de disputa por parte de potencias autoritarias empeñadas en reafirmar su primacía regional. La evolución de la OTAN desde 2008 lo confirma. En la cumbre de Bucarest de ese año, los aliados declararon que Ucrania y Georgia “se convertirán en miembros de la OTAN”, una promesa que Moscú ha tratado desde entonces como una línea roja —aunque la Alianza se abstuvo de ofrecer un Plan de Acción para la Adhesión—. La ambigüedad creó una zona gris que Rusia procuró explotar, culminando en la anexión de Crimea en 2014 y la invasión de 2022. Aquella fórmula de Bucarest sigue condicionando el debate dentro de la Alianza y alimentando las exigencias rusas de que se renuncie a ese compromiso.

Sin embargo, el efecto estratégico más inmediato de la agresión rusa ha sido el opuesto al que pretendía el Kremlin: la OTAN se ha vuelto más grande y más cohesionada. Finlandia ingresó en la Alianza el 4 de abril de 2023, poniendo fin a décadas de no alineamiento militar y duplicando la frontera terrestre de la OTAN con Rusia. Suecia la siguió el 7 de marzo de 2024, integrando sus capaces fuerzas aéreas y navales y, en la práctica, cercando el mar Báltico con territorio aliado. Esta ampliación septentrional ha reforzado la disuasión en el Ártico y el Báltico, y apunta a una tendencia más amplia que Kagan anticipó: la competencia de seguridad con autocracias puede fortalecer la solidaridad democrática.

La retórica aliada también se ha endurecido. En la Cumbre de Washington de julio de 2024, los aliados afirmaron sin ambigüedades que “el futuro de Ucrania está en la OTAN” y crearon mecanismos para institucionalizar la asistencia y el entrenamiento militar a largo plazo. No es un calendario, pero sí una señal —para Kiev, Moscú y Pekín— de que la comunidad euroatlántica ve la integración de Ucrania como parte de una contienda más amplia sobre las reglas del sistema internacional. En los términos de Kagan, las democracias vuelven a comportarse como un bloque, aunque su política interna sea ruidosa y su coordinación, imperfecta.

Kagan describió el siglo XXI en parte como un choque de órdenes políticos: democracia liberal frente a capitalismo autoritario. El alineamiento ruso-chino desde 2022 ha agudizado esa falla. En su declaración conjunta del 4 de febrero de 2022, Vladímir Putin y Xi Jinping presentaron una asociación “sin límites”, superior —según ellos— a las alianzas de la Guerra Fría, y se erigieron en defensores de la prerrogativa soberana frente al universalismo liberal occidental. Duplicaron la apuesta en 2024, prometiendo profundizar su “asociación estratégica integral” y criticando abiertamente el poder estadounidense. Se interprete como ideología o conveniencia, se trata precisamente del tipo de coordinación entre grandes potencias que Kagan sostuvo que resurgiría a medida que las autocracias buscaran reconfigurar el equilibrio de influencia.

En lo económico, la interdependencia no ha ablandado ese alineamiento; si acaso, las sanciones lo han estrechado. China se ha convertido en un salvavidas económico esencial para Rusia desde la invasión, con exportaciones chinas al alza y un comercio bilateral que alcanza máximos pese a fricciones en los pagos. Este patrón refuerza el escepticismo de Kagan respecto de la idea de que el comercio, por sí solo, pacifica la geopolítica; puede, igualmente, financiarla y lubricarla cuando los incentivos políticos convergen.

Todo ello ocurre junto a un debate más amplio sobre la “multipolaridad”. La expansión de los BRICS y el activismo de la Organización de Cooperación de Shanghái suelen citarse como indicios de un mundo ya no dominado por un solo polo. En 2023, los BRICS invitaron a nuevos miembros y, en 2024, varios se incorporaron, señalando —al menos retóricamente— una ambición por amplificar la voz del Sur Global y reducir la dependencia de instituciones lideradas por Occidente. Kagan probablemente leería esto no como una benigna difusión del poder, sino como la emergencia de contrapesos articulados por líderes autoritarios o iliberales para diluir normas liberales. No obstante, multipolar no equivale a monolítico: los posibles “polos” divergen en energía, finanzas y seguridad, y muchos Estados “en equilibrio” adoptan alineamientos a la carta más que pertenecer a campos fijos.

¿Qué nos dicen, entonces, Ucrania y la respuesta de la OTAN sobre la tesis de Kagan? Primero, que tenía razón al afirmar que el poder y la ideología vuelven de la mano. Rusia libra una guerra para revisar fronteras y limitar las decisiones soberanas de un vecino; China, más paciente, construye instituciones y cadenas de suministro para moldear reglas a su favor. Segundo, quizá subestimó la resiliencia de las alianzas democráticas. Lejos de fragmentarse, la OTAN se ha ampliado y adaptado, y la Unión Europea ha movilizado un inédito arsenal de políticas económicas. La contienda que Kagan imaginó es real, pero la capacidad de las democracias para organizarse sigue siendo formidable, especialmente cuando enfrentan una agresión abierta.

Donde el enfoque de 2008 de Kagan requiere actualización es en su visión de la polaridad. Describió un mundo todavía unipolar con un coro de desafiantes en ascenso. El panorama actual es más híbrido: Estados Unidos conserva un alcance militar global y redes de alianzas sin parangón, pero su margen es más estrecho, su cohesión interna más intermitente y sus rivales están más coordinados de lo que anticipó. Rusia aporta poder duro disruptivo y disposición a asumir costos; China aporta escala, tecnología y palanca económica. Su asociación es real pero asimétrica —Pekín es el socio mayor— y susceptible de fricciones que podrían ampliarse con el tiempo. La multipolaridad que se perfila es menos un concierto ordenado que un mosaico complejo, con coaliciones superpuestas y normas en disputa. Esa complejidad valida la advertencia de Kagan sobre el retorno de la historia y, a la vez, complica su receta de un “concierto de democracias”, que ahora debe abarcar teatros (euroatlántico e indopacífico), tecnologías (energía, cadenas de suministro, IA) y narrativas (seguridad, soberanía y desarrollo).

En términos de política, el énfasis de Kagan en poder, ideas y alianzas sigue siendo vigente. La defensa de Ucrania se ha vuelto una prueba de si el orden liberal puede disuadir el revisionismo sin deslizarse hacia una guerra más amplia; el apoyo sostenido y la ampliación de la OTAN apuntan a una respuesta afirmativa, pero solo si se mantienen en el tiempo. Al mismo tiempo, el campo democrático tendrá que competir dentro de un sistema internacional plural, donde muchos Estados buscan opciones más que alineamientos. Eso exige, como reclamaba Kagan, no solo poder duro, sino una diplomacia persuasiva: garantías de seguridad creíbles, asociaciones económicas que reduzcan la dependencia de las autocracias y un relato convincente sobre libertad y prosperidad que resuene más allá de Occidente. La historia ha regresado; el sueño no ha terminado, sino que está obligado a demostrar su valía bajo presión.