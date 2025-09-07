Renacer es una palabra que me acompaña en este momento de mi vida. Mi manager lo ha definido así: el renacimiento de mi marca. Y creo que tiene razón. Después de un tiempo fuera del espacio televisivo, hoy me preparo para regresar con un proyecto que me llena de ilusión y también de grandes retos: “Más Allá del Titular”, que iniciará el próximo martes 9 de septiembre por CDN, Cadena de Noticias.

No es la primera vez que me paro frente a una cámara y un micrófono. He tenido la dicha de ser lectora de noticias, de entrevistar a grandes figuras y de desarrollar un sello de comunicación ligado a la educación y al impacto positivo. También he sido docente universitaria, compartiendo con jóvenes que me han enseñado tanto como yo a ellos. Sin embargo, este regreso lo vivo como si fuera la primera vez. Con nervios, con expectativas y, sobre todo, con la conciencia de que los tiempos han cambiado y que es necesario adaptarse.

Salir de la zona de confort nunca es fácil. Uno cree que la experiencia acumulada basta, pero la verdad es que cada etapa exige nuevas miradas, nuevas actitudes y, sobre todo, la humildad de volver a aprender.

Este proyecto me reta a ser más flexible, a no quedarme aferrada a la formalidad que en ocasiones me caracteriza, y a dejarme moldear por un equipo de personas jóvenes que aportan frescura y nuevas ideas. Me han enseñado que la comunicación en plataformas digitales no es solo una extensión de lo que ya conocemos, es un espacio con reglas y dinámicas propias, donde conectar con la audiencia requiere autenticidad y cercanía.

Hoy ya no cargo sola el peso que en años anteriores parecía inevitable. Cuento con el respaldo de un equipo: una manager que me guía estratégicamente, una producción que organiza cada detalle, técnicos que cuidan la calidad de lo que sale al aire y un grupo de profesionales que evalúan, miden, modifican y ajustan para lograr los objetivos. Aprender a delegar, confiar y fluir ha sido parte de este proceso de reinvención personal y profesional.

Lo más importante de este regreso es que me recuerda la esencia de por qué hago comunicación: para aportar, educar y generar impacto positivo. Con “Más Allá del Titular” queremos precisamente eso: no quedarnos en la superficie de la noticia; más bien, ofrecer contexto, detalles y ángulos que permitan a la gente comprender mejor la realidad que vivimos. Porque los titulares llaman la atención, pero muchas veces no alcanzan para explicar la magnitud de los problemas ni las posibles soluciones.

En cada entrega buscaremos sumar, abrir conversaciones y poner sobre la mesa herramientas útiles para que los televidentes puedan accionar en su vida diaria. Nos enfocaremos en temas que forman parte de la agenda pública, social y cotidiana, siempre con invitados que enriquezcan la mirada y que nos permitan comprender que detrás de cada situación hay personas, historias y aprendizajes.

Este renacimiento no se trata de mí solamente. Se trata de una misión compartida: la de contribuir a mejorar la sociedad a través de la comunicación responsable. Me ilusiona pensar que este espacio será una plataforma no solo para informar, también para inspirar y motivar a quienes nos siguen.

Al mirar atrás, reconozco el camino recorrido. Pero al mirar hacia adelante, siento la misma emoción que aquel primer día frente a una cámara y un micrófono. Este es un nuevo inicio que me permite consolidar lo aprendido, dejar atrás cargas innecesarias y abrazar con humildad la oportunidad de seguir creciendo. Porque, al final, la comunicación no es un fin en sí misma: es un puente que nos conecta con los demás, que nos invita a reflexionar y que nos recuerda que siempre podemos aportar un poco más.

Hoy renace mi marca, pero sobre todo renace mi compromiso. Y quiero vivirlo sin filtro, con la certeza de que cada palabra, cada entrevista y cada conversación serán un paso más en ese camino de servir y sumar.

Los espero con su sintonía este martes 9 de septiembre a las 7:00 p.m., a través de las plataformas digitales de CDN, Cadena de Noticias.