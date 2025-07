El Restaurante Filigrana Santo Domingo, recibe reconocimiento internacional Wine Spectator

El restaurante Filigrana Santo Domingo ha sido distinguido con el prestigioso reconocimiento otorgado por Wine Spectator 2025, una celebración internacional que destaca a los mejores restaurantes del mundo por su excelencia en la selección y servicio de vinos.

Este galardón reafirma el compromiso del restaurante Filigrana Santo Domingo, con ofrecer una experiencia gastronómica integral, donde la alta cocina se complementa con una cuidadosa curaduría de vinos que reflejan calidad, diversidad y armonía con cada plato.

Filigrana Santo Domingo ha sido reconocido con el Best of Award of Excellence, una distinción que destaca a aquellos restaurantes que demuestran una amplitud sobresaliente en vinos provenientes de múltiples regiones vinícolas y/o una profundidad significativa en cosechas verticales de los mejores productores, junto con una presentación de nivel superior.

La carta del restaurante Filigrana Santo Domingo reúne etiquetas de prestigiosas regiones vinícolas del mundo, manteniendo siempre un equilibrio entre tradición, innovación y maridajes pensados para elevar la experiencia de sus comensales.

Restaurante Filigrana Santo Domingo

Ubicado en el corazón de Santo Domingo, Filigrana es un restaurante de alta cocina que fusiona la esencia mediterránea con sabores locales, en una propuesta elegante y contemporánea.

Su filosofía se basa en la excelencia del producto, el detalle en la ejecución y una atención dedicada que busca convertir cada visita en una experiencia memorable. Reconocido por su cocina refinada y su sobresaliente carta de vinos, Filigrana se ha consolidado como uno de los referentes gastronómicos del Caribe.

El restaurante, se encuentra ubicado en el 5to piso del Hotel Catalonia Santo Domingo, abre todos los días en horario de 12.00m a 11.00 p.m.