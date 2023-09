Amigo Lector:

El pasado 19 de Septiembre, el Presidente del Salvador, su excelencia Nayib Armando Bukele, se dirigió a la Septuagésima Octava Asamblea de las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York.

Fue un discurso revestido de franqueza y contundencia, en lo relativo al rol de las naciones y el desarrollo interno de estas.

El carisma de este Mandatario es excepcional y ha permeado en la Clase Media de muchos países de América Latina.

Su impronta presidencial ha sido muy contundente en lo relativo a la seguridad ciudadana, bienestar público y garantías de libre tránsito, por donde antes, NI siquiera los salvadoreños, se atrevían transitar.

Su discurso, ante este variopinto cónclave, cumplió su propósito: El Salvador Renace.

I-Paso a presentar los aspectos más significativos del discurso, como meta mensajes:

1-En su introducción volvió a reafirmar sus valores de familia unida, al agradecer la presencia de su esposa Gabriel y su hija Laila.

2-Enfatizo en la necesidad que tenemos de renovarnos y de reinventarnos y no se refería solo a la ONU sino a todos los países, sobre todo a los que tienen circunstancias similares al Salvador.

3-Luego, continuó: “El Salvador al igual que muchos países en vías de desarrollo, siempre ha soñado, con ser grande. Sin embargo, para algunos países ese sueño en algún momento pudo haber sido posible pero para otros, como el nuestro eso siempre fue algo impensable; no creíamos que fuera posible ni siquiera acercarnos a esto, incluso creo que ninguna persona, que está escuchando este discurso, pensó que alguna vez podía pronunciar o escuchar el nombre del Salvador como referente mundial de algo positivo, pero a pesar de todos los obstáculos, decidimos arriesgarnos”.

4-En seguida agregó: “No aceptamos el destino que otros nos habían trazado. Hoy, a cuatro años de nuestro gobierno, nadie se atreve ni siquiera a negar que por primera vez, en nuestros dos años de historia, el país más pequeño del continente ha dado los primeros grandes pasos para lograr su sueño de Grandeza”.

5-Luego: “En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios a ser el país más seguro de América Latina; cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo esta realidad”.

6-Siguió enfatizando que: “Muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes ven lo que sucede en el Salvador y se preguntan: ¿Por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países?”.

7-Respondiendo a esta pregunta , enfatizó: “La respuesta es Clara y es sencilla, deben tomar sus propias decisiones y deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, aprobar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes, y diseñar sus propios sistemas”.

8-En el renglón siguiente defendió la soberanía Nacional al acentuar: “Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas ni de imponerle su forma de hacer las cosas a otros, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. En cada una de las decisiones que hemos tomado Nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legítimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado Equivocarse. Pero no nos equivocamos tuvimos éxito un éxito rotundo. Así que no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino también, nuestro derecho a tener la razón”.

9-Como receta aplicable, aconsejó: “No hay ni una sola receta ni fórmula que funcione para todos por igual, pero sí creo que hay un ingrediente que todas las recetas deberían incluir, o al menos deberían tener el derecho de incluirlo: Ese ingrediente es la valentía. Hay que tener la actitud el valor y la determinación de hacer lo que se debe de hacer, aun cuando otros te cuestionen, y te critiquen”.

II-Otros temas puntuales abordados en el Discurso:

1-Desde el punto de la geopolítica, el Presidente Bukele fue enfático al denunciar: “Durante décadas probamos todos los que nos dijeron que era lo mejor para nosotros: a)-nos pusieron a luchar una guerra civil por una causa ajena a nuestra realidad y b)-llevaron el conflicto entre occidente y la unión soviética a nuestra tierra”.

NOTA: “Más de 85.000 Muertos después y un país destruido después de todo eso nos dijeron que esa ya no era la receta que ahora había una nueva receta. Nos hicieron firmar unos acuerdos de paz falsos, que de paz no tenían nada y que solo sirvieron para que los dos bandos de la guerra se repartieran el botín”.

2-Agregó: “Intentamos con cada fórmula que nos dieron y nada funcionó. Después, amparados bajo poderes extranjeros, le entregamos el país a la derecha y luego, amparados también por agentes externos, le dimos el poder a la izquierda. Así nos mantuvieron durante 30 años de postguerra, donde hubo más muertes que en la guerra civil y más pobreza y más violencia que en toda nuestra vida republicana”.

3-Tremendo Puntillazo: “Nadie hizo nada por cambiar de raíz el sistema ni las instituciones ni mucho menos las leyes, todo lo que ocurrió durante esos años se hizo con el respaldo, el financiamiento, la anuencia y la imposición de quienes siempre se han de autodenominado grandes Defensores de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática. Ellos en lugar de darnos la medicina para sanar nos estaban dando un veneno al pretender que siguiéramos haciendo lo mismo que se hizo en el pasado. Los mismos que nos habían saqueado y que nos habían masacrado y querían seguir gobernando o, compartiendo el poder”.

4-En este segmento reafirma su vocación de cristiandad: “Pero esta vez les dijimos que no. En primer lugar rechazamos el veneno y tomamos, por primera vez, nuestra propia medicina. Gracias a Dios funcionó asegurándonos de estar del lado de Dios y del pueblo, porque ninguna transformación, que valga la pena, puede ejecutarse solamente obedeciendo poderes externos. En segundo lugar, creamos nuestro propio método, diseñado para nuestra realidad, en base a lo que vivimos, en carne propia, esa realidad aberrante. Luego el pueblo salvadoreño nos dio dos votos de confianza”:

5-Aquí resalta el apoyo del pueblo salvadoreño a su impronta presidencial: “El primer voto, fue cuando me eligieron como su presidente. El segundo, fue cuando decidieron darnos, a través del órgano legislativo, la gobernabilidad ampliada. Este apoyo nos indicó que teníamos una obligación con el pueblo. Todas las decisiones que hacían falta, para arreglar nuestro problema más urgente, la inseguridad, debían ser tomadas de inmediato”.

6-En este segmento agrega un componente judicial que también podríamos aprender de El: “De poco hubieran servido los esfuerzos que estábamos haciendo, para mejorar la salud y la economía, si seguían matando nuestra gente y los jueces y Fiscales dejaban libres a los asesinos y ladrones corruptos; de poco servía transformar la educación si desde las mismas cárceles, las pandillas daban órdenes para matar, cobardemente, a nuestra niñez y reclutar, forzosamente, a nuestra juventud”.

7-La dinámica de la ejecución de las medidas y el entorno que tuvo que enfrentar Bukele: cito,

a)- “No podíamos dedicarnos a invertir millones de dólares en construir una infraestructura Vial si los salvadoreños no podían caminar libremente por esas

calles.

b)- “Tomamos la decisión de depurar el Ministerio Público, la Fiscalía, el Órgano Judicial y el Sistema Carcelario.

c)- “Además, cambiamos las leyes para asegurarnos de que los terroristas no salieran de nuevo de la cárcel y fue en ese momento cuando comenzaron las condenas internacionales”.

NOTA: “Algunos medios de comunicación y algunos expertos, iniciaron un ataque sistemático contra cada una de las decisiones que tomábamos. Personas que nunca usaron su poder y su influencia, para exigir seguridad por nuestra gente asesinada, de pronto estaban en contra de nuestras decisiones”.

d)-Ante esta penosa actitud PROGRE, Bukele les señaló: ”Para detener la masacre, países que nunca condenaron al asesinato de 30 a 40 y hasta cincuenta salvadoreños por día, de pronto nos exigían explicaciones de por qué cambiábamos a los fiscales, a los magistrados o a los jueces”.

e)-Al ejercer su prerrogativa de Jefe de Estado. Puntualizó:”¿No les parece absurdo que nos cuestionaran de quién es la responsabilidad de mantener una política de seguridad interna en cualquier país del mundo? Esa responsabilidad es del Gobierno, del Órgano Ejecutivo, a través de las fuerzas de seguridad del Estado y del Sistema Penitenciario”.

f)-Continúa: “La cooperación con el Ministerio Público con la fiscalía y con el órgano judicial, era una condición indispensable. Todos tenían que trabajar articulados y alineados hacia un mismo lado para que el plan funcionara”.

g)-De ahí que, enfatizó: “Si hubiésemos dejado el mismo Fiscal General anterior, si hubiésemos dejado a los magistrados de la sala anterior, si hubiésemos dejado a los jueces (que muchos protegieron y quienes hasta emitieron condenas cuando los removimos), seguiríamos siendo la capital mundial de los asesinatos”.

NOTA: “El Salvador compite con Canadá por ser el país más seguro de todo el continente, no solo somos el país de América Latina con menos homicidios per cápita, sino que también hemos reducido todos los delitos al mínimo. La gente ya puede caminar por las calles que, por mucho tiempo, estuvieron prohibidas por las pandillas. Los negocios ya no ya no pagan extorsiones, los niños ahora pueden salir a jugar a los parques sin miedo a que los recluten o los maten”.

III-Los resultados positivos de la impronta presidencial.

1-Solo este año el Salvador recibió miles de atletas en los juegos centroamericanos y del caribe.

2-Acaban de firmar un acuerdo con Google para digitalizar el estado y servicios como la educación y la salud.

3-Ha aumentado la cartera de inversiones en el turismo y zonas francas , reflejando un estado de derecho estable y en crecimiento.

4-muchos salvadoreños en el exterior, que pasaron años sin poder volver a su tierra, ahora están viniendo a invertir en el país y tienen planes para regresar definitivamente.

5-La economía salvadoreña ha experimentado un despunte formidable, al crear nuevas fuentes de trabajo, de infraestructura vial, solidez de su entorno financiero y un aumento del empoderamiento ciudadano que avala el estado de derecho que hoy se vive allí.

En resumen, cuando los gobernantes oyen a sus pueblos e interpretan realmente su sentir, estos gobernantes actúan cónsonamente con una visión de estado coherente, firme y contundente. Tan es el caso de la hermana republica del salvador, hoy día.