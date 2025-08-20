Una gran invasión de sargazo está afectando las costas de Puerto Rico y República Dominicana por la influencia del Huracán Erín: previo a su llegada, la amplia circulación del fenómeno empujó grandes cantidades de algas hasta el Caribe desde el Atlántico.

Así lo dio a conocer este martes el meteorólogo Jean Suriel. Pero… ¿qué es exactamente el sargazo y de qué manera puede perjudicar?

¿Qué es el sargazo?

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos, el sargazo es un tipo de alga marina flotante de color marrón que cumple una función ecológica positiva en mar abierto: sirve de alimento y refugio para muchas especies.

Sin embargo, el problema surge cuando estas grandes masas de alga son arrastradas por vientos y corrientes hacia las costas.

¿Cómo daña el sargazo?

Cuando llega a tierra, el sargazo deja de ser útil y se convierte en un serio problema:

Daña el turismo, ya que cubre las playas con una masa oscura, difícil de remover y con un fuerte mal olor al descomponerse.

Afecta la salud, ya que al descomponerse emite sulfuro de hidrógeno, un gas con olor a huevos podridos que puede causar irritación en los ojos, la piel y problemas respiratorios.

Impacta el medio ambiente, atrapando peces y fauna marina, dañando los corales y contaminando el agua con arsénico, metales pesados y basura marina, según advierte la NOAA.

Obstruye sistemas de agua, como plantas de desalinización o tuberías, especialmente en zonas costeras.

La Sargasso Sea Commission ha señalado que los varamientos masivos de sargazo afectan la economía local, especialmente en zonas turísticas, y representan un desafío costoso para su recolección y disposición final.