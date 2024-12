El Senado ha acordado pedir al Gobierno que presente a la Cámara un informe detallado sobre los vuelos con los aviones Falcon y Airbus del 45 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio con destino final o escala de repostaje en la República Dominicana desde el año 2018 hasta la actualidad.

Una petición que figura en una moción consecuencia de interpelación del Partido Popular, que llama la atención sobre los «al menos» 59 trayectos desde España a la República Dominicana desde marzo de 2021, pese a que, según el Portal de Transparencia, «no consta que se disponga de ningún convenio y/o acuerdo» con ese país para el suministro de combustible a aeronaves de Estado.

En la defensa de la iniciativa aprobada, la senadora Lucía Yeves ha asegurado que, a pesar de las explicaciones ofrecidas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en una comparecencia en la Cámara, las interrogantes siguen vivas, entre ellas, si el exministro Ábalos, su asesor Koldo García o la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, fueron en algunos de los viajes.

También ha pedido aclarar la razón para elegir siempre la República Dominicana como escala en los vuelos a América, por qué se prolongan durante bastantes horas, incluso más de seis, y el motivo por el que las llegadas a la isla son siempre a pequeños aeródromos y, posteriormente, se trasladan al aeropuerto de la capital dominicana.

A la moción se han presentado dos enmiendas, una del grupo mixto y otra de Izquierda Confederal, que no han sido admitidas por el grupo popular al considerar que no tenían «enjundia», en palabras de la senadora María Teresa Ruiz-Sillero, quien ha precisado que no se discute el uso del Falcon, sino el «abuso».

En el turno de portavoces, la también senadora popular María Arenales Serrano ha denunciado el «cerrojazo informativo» del Gobierno, al que ha respondido con un refrán: «Perro callado, tengan cuidado».

Por el grupo socialista, la senadora Ana Martínez ha asegurado que aunque la ministra Robles ya dio explicaciones, el PP pretende crear una cortina de humo para esconder lo que sí importa a los ciudadanos, que España ha sido calificada como la mejor economía, según la OCDE.

«España sí avanza siempre por la izquierda», ha recalcado Martínez, quien ha rectificado al PP al asegurar que no son 59 sino 63 los vuelos desde esa fecha, según los datos aportados por Robles en su comparecencia, en la que dio información detallada de cada uno de ellos.

La senadora socialista ha pedido al PP que no de lecciones de transparencia, cuando no la puso en práctica en tragedias como la del Yak 42, el 11-M o la más reciente de la dana, en la que «en lugar de dar la cara ha aprovechado para adjudicar contratos de dedo por valor de 62 millones de euros a empresas amigas vinculadas al partido y a la corrupción».

«Una vez mas el PP utiliza las tragedias para favorecer a su red clientelar», ha aseverado.

En la defensa de la enmienda del grupo mixto, Ángel Gordillo ha criticado al «autócrata» Sánchez, que «se dedica a pasearse por el mundo con su esposa gastándose el dinero de los españoles» y ha pedido saber «cuánto nos ha costado la broma -ha dicho-«.

Enric Xavier Morera ha defendido la enmienda de Izquierda Confederal, que remite a la ley de transparencia para recabar información, y ha recordado al PP que el expresidente José María Aznar utilizaba el Falcon para ir a jugar al pádel en Benicassim.

Además, ha criticado al PP por sembrar sospechas durante tres años sobre la niñera de la exministra Irene Montero, cuando «sabemos», ha dicho, que el expresidente Mariano Rajoy tenía dos personas a cargo de su padre en la Moncloa, «y no se abrió ninguna investigación», una afirmación que le valido el calificativo de «ruin» por parte del PP.