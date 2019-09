QUÉ SE DICE: El síndrome de Chacumbele.

Quiero aprovechar estas reflexiones, a propósito de los esfuerzos de algunos sectores, incluídos partidos de oposición, de convocar a una reforma constitucional que habilite al presidente Danilo Medina utilizando como pretexto la necesidad de unificar las elecciones municipales con las congresionales y presidenciales, con una pregunta capciosa. ¿En qué beneficia esa habilitación a los partidos de oposición? Hablo de los que la promueven casi como un acto patriótico, cuando en realidad conspira contra sus propios intereses ya que se les supone los más interesados en borrar al PLD y sus gobiernos del mapa político dominicano. Si hay algo peor, a mi juicio, que una oposición que de tanto no hacer nada se le considera inexistente o inoperante, es una oposición que por no tener claro hacia donde va ni con quien va termina extraviando su camino y cortejando el retroceso. En buena lógica se entiende y acepta como natural que el danilismo, sus beneficiarios y militantes quieran preservar el valor y la rentabilidad de un activo político que saldrá de la Presidencia de la República con una alta valoración de sus gobernados, pero en esos tejemanejes no tienen nada que buscar partidos y liderazgos que han sido seriamente perjudicados por el inmenso poder acumulado por el peledeísmo durante su largo ejercicio del poder. Soy consciente de que tanto la convocatoria para reformar la Constitución, que parece estar bien amarrada, como el errático comportamiento de una oposición afectada del síndrome de Chacumbele están fuera del alcance de los deseos y la voluntad de quien les escribe. Pero como todavía conservo el derecho al desahogo puedo darme el lujo de decir aquí que esa habilitación, por contar con la aberrante aprobación de los principales partidos de oposición, es sumamente perjudicial para la democracia dominicana y un sistema de partidos que necesita, con extrema urgencia, verdadera y auténtica sangre nueva.