El SNS asegura que ha cumplido todos los acuerdos salariales con el personal de salud

Santo Domingo, R.D. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) reafirmó este martes que todos los acuerdos salariales alcanzados con el personal de salud han sido ejecutados en su totalidad, beneficiando de manera directa a los profesionales de enfermería y demás áreas asistenciales.

Durante el presente año se aplicaron dos incrementos salariales, un 10 % en enero y otro en julio, cumpliendo de manera íntegra lo pactado con los gremios del sector, para completar, 5 % en enero del 2026.

«El SNS ha respetado y aplicado al 100 % los compromisos asumidos con el personal asistencial. Las peticiones que hoy se plantean no forman parte de lo acordado inicialmente, sino que corresponden a nuevas solicitudes que requieren un proceso de análisis distinto», indicaron en un comunicado..

La institución señaló que mantiene la disposición de diálogo abierto y permanente con las organizaciones de enfermería, a fin de evaluar las propuestas adicionales y encontrar soluciones que sean viables desde el punto de vista legal y presupuestario.

Asimismo, subrayó que la actual gestión de Gobierno ha hecho importantes esfuerzos financieros para dignificar la labor del personal de salud, con mejoras salariales, incentivos y condiciones laborales más justas, siempre bajo los principios de equidad y sostenibilidad.

Reconoció el valor del personal de enfermería y reiteró el respeto a cada uno de ellos. Los acuerdos fueron cumplidos en su totalidad, y cualquier planteamiento adicional será evaluado en un marco de transparencia y responsabilidad.