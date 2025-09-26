El sueño americano

No entiendo cómo algunos incautos gastan grandes sumas de dinero para llegar de manera ilegal a territorio continental de Estados Unidos, detrás del «sueño americano», algo que hace décadas ya no existe.

La búsqueda del denominado «sueño americano» quedó atrás al paso de las décadas de los 60, 70 y 80. Sin embargo, mucha gente cree aún que esto persiste y se aventura en la realización de una travesía casi imposible por selvas inhóspitas y riesgosas, esperanzados en que llegar a EE. UU., encontrarán la salvación de su vida o la tierra prometida, pero no es verdad. Los que logran escalar la frontera méxico-estadounidente, arriban al comienzo de su odisea. Y si usted no tiene un contacto en tierra estadounidense, ahí es que la cosa se pone dura. Recomendable es que si se aventura a la travesía, primero analice bien sobre su «bienvenida», ya que al segundo día, si no comienza a producir, ya usted pesa.