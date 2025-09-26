El sueño americano

  • Juan Terrero
El sueño americano

JUAN TERRERO PÉREZ

No entiendo cómo algunos incautos gastan grandes sumas de dinero para llegar de manera ilegal a territorio continental de Estados Unidos, detrás del «sueño americano», algo que hace décadas ya no existe.

Puede leer: ¿Será el taconeo?

La búsqueda del denominado «sueño americano» quedó atrás al paso de las décadas de los 60, 70 y 80. Sin embargo, mucha gente cree aún que esto persiste y se aventura en la realización de una travesía casi imposible por selvas inhóspitas y riesgosas, esperanzados en que llegar a EE. UU., encontrarán la salvación de su vida o la tierra prometida, pero no es verdad. Los que logran escalar la frontera méxico-estadounidente, arriban al comienzo de su odisea. Y si usted no tiene un contacto en tierra estadounidense, ahí es que la cosa se pone dura. Recomendable es que si se aventura a la travesía, primero analice bien sobre su «bienvenida», ya que al segundo día, si no comienza a producir, ya usted pesa.

Juan Terrero

Juan Terrero

Publicaciones Relacionadas

El sueño americano
El sueño americano
26 septiembre, 2025
La ciencia investiga por qué se recuerdan algunos momentos de la vida y otros no 
La ciencia investiga por qué se recuerdan algunos momentos de la vida y otros no 
25 septiembre, 2025
Venezuela y la posibilidad «inédita» de un estado de conmoción exterior: ¿Cuáles serían sus implicaciones?
Venezuela y la posibilidad «inédita» de un estado de conmoción exterior: ¿Cuáles serían sus implicaciones?
25 septiembre, 2025
Estados Unidos se opondrá a expulsar a Israel del Mundial 2026
Estados Unidos se opondrá a expulsar a Israel del Mundial 2026
25 septiembre, 2025
Un apoyo moral que ha devenido en vital para Milei
Un apoyo moral que ha devenido en vital para Milei
24 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

Ferias turísticas, motor del desarrollo del turismo dominicano

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La Voz del Paciente RD: Ayudemos a Senasa

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

La niñez bajo ataque: vacunas, desinformación y discursos peligrosos

Edición Impresa, miércoles 24 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 24 de septiembre de 2025

RD saldrá bien con juegos 2026

RD saldrá bien con juegos 2026

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Edición impresa, jueves 25 de septiembre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo