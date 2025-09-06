El sueño que María Cristina Camilo no pudo cumplir antes de morir

La pionera de la televisión dominicana y primera locutora del país, María Cristina Camilo, quien falleció este viernes a los 107 años, dejó en vida la confesión de un sueño que nunca pudo cumplir: levantar un hogar para cuidar a los envejecientes.

En una entrevista en el programa Énfasis con Iván Ruiz hace cuatro años, cariñosamente conocida como Maíta, contó su anhelo: “Me hubiera gustado antes de morir poder tener un hogar donde todas las personas mayores que no tienen quien las quiera y quien las cuide, encontraran allí su cuidado, su medicina, todo. Sobre todo, el amor de Dios”.

El primer rostro de la comunicación también confesó por qué no pudo ver el sueño materializado: “No pude porque a mí me tocó trabajar mucho, pero no hice fortuna porque para hacer fortuna con el arte aquí en la República Dominicana es difícil, muy difícil de manera honesta”.

Aun así, resaltó la satisfacción de vivir con rectitud: “Pero qué satisfacción más grande que lo poco que uno tenga sea merecido porque se lo ha ganado con el sudor de su frente y sirviendo de ejemplo de que vale la pena ser honrado”.

Camilo fue la primera locutora del país y el primer rostro femenino de la televisión dominicana, al presentar el programa Romance Campesino, la primera serie transmitida en la televisión criolla el 1 de agosto de 1952, a través de La Voz Dominicana.

Con su voz y profesionalismo, abrió camino a incontables mujeres en los medios de comunicación, convirtiéndose en un ícono de la radio, la televisión y la cultura nacional. Su carrera se extendió por más de medio siglo, dejando una huella imborrable en el alma del pueblo dominicano.

Diversas personalidades, entre ellas el presidente de la República, Luis Abinader; la primera dama, Raquel Arbaje, y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, han lamentado esta pérdida para el arte y la comunicación del país.

