El sur profundo vegeta a excepción de Pedernales

En medio de los riesgos de morar territorialmente junto a un vecino fallido y asaltado por el cáncer de bandas desenfrenadas, están faltando desde este lado de la frontera la plenitud de acciones de autoridades contra el ingreso irregular al país de viajeros y de sombrías mercancías mientras queda como olvidada la meta de encauzar a toda la región limítrofe en un proceso integral de desarrollo humano y material y no que las inversiones públicas estén concentradas en sitio único por su importancia para el naciente turismo regional. La vocación y condiciones naturales para la industria sin chimenea son por esos lados privativos zonalmente de Pedernales. Lo demás es dominio de la guasábara y de la agricultura de subsistencia ahora con menos agua -por el robo hídrico de los haitianos que secuestran al río Masacre- y de los contrabandistas de marihuana, cigarrillos y armas de guerra que por allí han llegado a sangrientos pandilleros que además cruzan hacia acá con taimados fines y hasta con autorizaciones «excepcionales» de funcionarios «competentes».

Puede leer: Revisemos las prioridades

Se presume que la expedición de visas está clausurada y que los traficantes de inmigrantes ya no sacan la cabeza por esos entornos. ¿Cuál es el futuro que aguarda a las provincias Independencia, Elías Piña y las de Dajabón y Montecristi parcialmente atendidas con proyectos que no impactan sus demografía, ni las de otras situadas en su cercanía en ese sur ensombrecido por limitadas partidas presupuestarias para superar el atraso? ¿Cómo se explica que las detenciones, a veces masivas de forasteros haitianos que no estuvieron antes sometidos a control de entrada y que las confiscaciones incesantes de cargamentos de cigarrillos traídos a espaldas de aduanas y sin licencias de importación solo ocurran en trayectos carreteros hacia sus destinos finales dentro de los límites de la República? Decir que la frontera es una ficción (o un agujereado colador) que permitió crear una comunidad foránea asentada con dimensiones insospechadas sigue sin ser rebatido por los hechos. No consta que el significativo desplazamiento de tropas hacia esos límites reforzó el tan necesario principio de autoridad.