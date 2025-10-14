El Teatro United Palace se llena de dominicanos en apoyo a Zohran Mamdani

NUEVA YORK.- El legendario Teatro United Palace, ubicado en el Alto Manhattan, con capacidad para 3,350 personas fue abarrotado por dominicanos la noche de este lunes durante un acto político en apoyo al candidato demócrata a la alcaldía de esta ciudad, Zohran Mamdani.

Bajo el lema «Our time has come» (Nuestro tiempo ha llegado), Mamdani lanzó un contundente mensaje de cambio, esperanza y movilización hacia la elección municipal a celebrarse el próximo 4 de noviembre. Lo hizo frente a múltiples líderes progresistas, oficiales electos y ciudadanos comunes.

«Estamos listos para pasar la página de la política cínica y rota del pasado, representamos una nueva alternativa, un gobierno que debe servir verdaderamente a los neoyorquinos trabajadores, no a los multimillonarios», precisó.

Añadió: «frente a las crisis duales de asequibilidad y autoritarismo, nos levantamos, luchamos y decimos basta». Mamdani hizo hincapié en que su campaña se sostiene en la idea de que «ya ha llegado nuestro momento, un giro generacional y estructural en NYC».

La presentación del candidato en el emblemático Teatro estuvo a cargo y dirigido por el congresista demócrata (D-13), el dominicano Adriano Espaillat. Destacó la importancia de la representación inmigrantes latinoamericanos en el poder municipal y la necesidad de construir puentes entre las comunidades y las instituciones locales. En iguales términos se refirió la también congresista demócrata Nydia Velásquez.

Al encuentro se dieron cita la fiscal general de este estado, Letitia James; la senadora estatal Kristen González; el concejal Chi Ossé; la figura deportiva Natasha Cloud; y el luchador social The Kid Mero, entre otros invitados.

James, en su primera aparición pública tras ser acusada de fraude bancario, ofreció un mensaje cargado de solidaridad y firmeza en defensa de la justicia y los derechos populares. Su respaldo a Mamdani fue uno de los momentos más esperados y simbólicos de la noche.

La senadora estatal González y el concejal Ossé contextualizaron el mitin dentro del impulso progresista que recorre la ciudad y del momento de cambio político que muchos ciudadanos reclaman.

A lo largo del acto, los oradores enfatizaron la urgencia de transformar las prioridades políticas en NYC, desde vivienda asequible, transporte público gratuito, servicios sociales fortalecidos, hasta justicia económica y participación comunitaria plena.

El mitin buscó reconectar con vecindarios que a menudo se sienten marginados por decisiones políticas distantes. El comediante Gianmarco Soresi actuó como maestro de ceremonias.