El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante este fin de semana continuarán produciéndose aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional, debido a la humedad e inestabilidad dejadas en el país, por la activa onda tropical que se desplazó hacia el oeste, ubicándose entre Haití y el Canal del Viento.

La institución detalló que, desde tempranas horas de la mañana, de este viernes, las precipitaciones persistirán en sectores de La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Peravia, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Barahona, Pedernales, así como en el Gran Santo Domingo.

Agregó que, en horas de la tarde, las lluvias se extenderán a provincias como Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Samaná y María Trinidad Sánchez, manteniéndose hasta las primeras horas de la noche, para luego disminuir de manera gradual.

Debido a las lluvias registradas y las pronosticadas, el Indomet mantiene los niveles de alerta y aviso, por posibles inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Las provincias bajo alerta meteorológica son San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, San Juan, Peravia y Barahona. Mientras que, La Altagracia, El Seibo, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, asi como El Gran Santo Domingo, se encuentran en el nivel de aviso.

Vigilancia de la actividad ciclónica

El Indomet indicó que el post-ciclón Gabrielle se localiza a unos 230 km al oeste de las Azores, con vientos máximos de 100 km/h y movimiento hacia el este a 46 km/h. Este fenómeno no representa peligro para la República Dominicana.

Asimismo, informó que se monitorea el huracán Humberto, de categoría 1, ubicado a 750 km al este/noreste de las islas de Sotavento (Antillas Menores), con vientos sostenidos de 120 km/h, con ráfagas superiores, desplazándose al noroeste a 6 km/h, sin representar amenaza para el país.

También se vigila una activa onda tropical situada sobre Haití, que presenta un 80 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48, horas y un 90 % en siete días. Debido a su posición geográfica se le da un seguimiento continuo a este sistema.

Recomendaciones marítimas

En un sector de la costa atlántica (Puerto Plata), desde Punta Cabarete hasta Punta Rucia, el Indomet recomienda a a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento y olas anormales. En la costa caribeña, condiciones permanecen normales.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a los boletines meteorológicos, y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.