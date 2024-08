Desolados y con un inmenso dolor, así viven los familiares de Cristina Veras Pimentel, de 34 años, quien murió a palos la madrugada de este lunes por su pareja sentimental, Heladio Manuel Encarnación Ortiz, en el sector La 40 de Cristo Rey, en el Distrito Nacional.

Según narran la recuerdan como un ser humano lleno de vida, trabajadora y con un corazón lleno de generosidad.

«Ella era muy trabajadora, cuando no tenía trabajo ella peinaba, ponía uñas y poner pelucas», dice una amiga.

«El ser humano no tiene conciencia, se acabó el amor ese hombre es un abusador, no pudo cometer ese hecho. Considero que en vez de hacerlo,él lo que tenía era que dejarse de ella y no quitarle la vida», añadió uno de sus allegados.

Su muerte ha dejado un vacío irremplazable para sus dos hijos.

La comunidad de Cristo Rey, unida en su dolor, exigen justicia para Cristina y claman por medidas más severas que protejan a las mujeres de la violencia que enfrentan y sigue arrebatando vidas inocentes.

